ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 16

المستقلة /أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، الخميس، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 16 حالة.

وبين المستشفى، في تقرير له حول آخر المستجدات لفيروس الكورونا المستجد، أن الحالات الإيجابية داخل المستشفى ارتفع عددها إلى 15، ويجري العمل على نقل المريض المصاب بفيروس الكورونا من مستشفى سيدة المعونات الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والحالة المذكورة ترفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في لبنان 16 إصابة.

وأشار التقرير أن حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الإيرانية ما زالت حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

وبين المستشفى أنه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 74 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، واحتاجت 25 حالة إلى دخول الحجر الصحي.