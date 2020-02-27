ارتفاع إصابات كورونا في البحرين لـ33 حالة

المستقلة / ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في مملكة البحرين إلى 33 حالة، بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وأوضحت وزارة الصحة في مملكة البحرين أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، مبينةً أنه أجريت لهن الفحوصات اللازمة فور وصولهن إلى مطار البحرين الدولي وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزارة قولها، إن إحدى الحالات هي لمواطن قادم أيضًا من إيران وقد وصل إلى البلاد قبل إعلان إيران انتشار الفيروس في مدنها، وقام بالاتصال بالرقم المخصص للبلاغات الصحية فور شعوره بالأعراض المرتبطة بفيروس الكورونا وتم نقله بالإسعاف المخصص لمثل هذه الحالات واتباع الإجراءات المعمول بها لعزله ومتابعة علاجه، والقيام بعزل وفحص المخالطين له في المراكز المخصصة لذلك.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 وإصابة 139 آخرين في عموم البلاد.

وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس كورونا الجديد بالصين، اليوم الخميس إلى ألفين و746 حالة، وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 29 شخصًا.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 433 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 78 ألفًا و497 إصابة.