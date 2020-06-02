ارتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس الـ 40 دولاراً

( المستقلة)… ارتفعت أسعار النفط، أكثر من 3%، فيما لامس مزيج برنت سعر 40 دولاراً مع ترقب المنتجين الكبار لتمديد تخفيضاتهم للإنتاج لدعم الأسعار في اجتماع افتراضي يُعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تحميل اب 3.02 % إلى 39.54 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12 بتوقيت بغداد.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.92% إلى 36.56 دولاراً للبرميل.

وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الفائتة بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منبينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.

لكن برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما زالا منخفضين بنحو 40 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

ويدرس منتجو أوبك+ تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، إلىتموز أو آب، في اجتماع يُعقد عبر الانترنت في الرابع من حزيران.( النهاية)