ارتفاع أسعار النفط بفعل توقعات زيادة الطلب وتخفيضات إنتاج “أوبك”

(المستقلة) … شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا، الثلاثاء، مدعومة بتوقعات طلب قوي وذلك في الوقت الذي أشاد فيه وزراء من “أوبك” بمتانة اتفاق خفض الإنتاج الذي يهدف لدعم الأسعار.

وبحسب “رويترز” فقد بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، اليوم (6 آذار 2018) 65,66 دولارا للبرميل مرتفعة 12 سنتا، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 62,72 دولارا للبرميل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أمس الاثنين، انه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما ستزيد إمدادات المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بوتيرة أبطأ كثيرا.

وكان الأمين العام لمنظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” محمد باركيندو، وصف في وقت سابق اتفاق خفض الإمدادات مع المنتجين العالميين بأنه “متين كالصخر”.

يذكر انه لسد الفجوة بين “أوبك” والطلب العالمي، فأن الولايات المتحدة ستصدر الكثير من نفطها لتلبية الطلب مع اتجاه إنتاجها من النفط الصخري للارتفاع.

ر.إ