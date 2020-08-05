ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية

ارتفعت اسعار النفط، يوم الاربعاء، الى مستوى قياسي جديد فيما صعد خام برنت فوق 46 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع آذار بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأمريكية، كما ان التفجيرات الاخيرة في بيروت قد اعطت اشارة الى استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط الغنية بالنفط.

وصعد خام برنت 1.67 دولار أو ما يعادل 3.76 بالمئة إلى 46.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينتش.

ولم يكن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أقل حظا من سابقه، إذ صعد هو الآخر 1.66 دولار أو ما يوازي 3.98 بالمئة إلى 43.40 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس آب إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

كما أظهرت بيانات المصانع الأمريكية هذا الأسبوع تحسنا في الطلبيات، وهو ما يراه بعض المحللين على أنه يوفر تخفيفا للقلق بشأن المخاطر التي تواجه أي انتعاش.