ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ 7 أعوام

(المستقلة)..سجّل الذهب ارتفاعا واحدا بالمئة الاثنين ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن سبعة أعوام فيما أبرزت بيانات أميركية ضعيفة مدى الضرر الذي ألحقته جائحة كوفيد-19 بأكبر اقتصاد في العالم، في حين صعد البلاديوم أكثر من تسعة بالمئة بفضل توقعات طلب مستقبلي أعلى.

و زاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1759.13 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما صعد لأعلى مستوى منذ 12 أكتوبر تشرين الأول 2012 إلى 1764.46 دولاراً في وقت سابق. وكسب الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1772.70 دولاراً.

وكشفت بيانات الجمعة أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي تراجعا في أبريل نيسان في الولايات المتحدة ما يضع الاقتصاد على مسار أكبر انكماش منذ الكساد العظيم.

ولفت رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأميركي، جيروم باول إلى أن التعافي الاقتصادي الأميركي قد يمتد طويلا للعام التالي وإن عودة الاقتصاد بالكامل ربما تعتمد على التوصل للقاح لفيروس كورونا.

ويُعد الذهب استثمارا جذابا في أوقات الاضطراب السياسي أو الاقتصادي. ويقلص أيضا انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

يذكر أن البلاديوم ارتفع 3.3 بالمئة إلى 1964.54 دولاراً للأوقية بعدما صعد أكثر من تسعة بالمئة في وقت سابق من الجلسة، وكسب البلاتين 1.1 بالمئة إلى 806.55 دولاراً بينما زادت الفضة 3.7 بالمئة إلى 17.23 دولاراً.

المصدر: العربية.نت