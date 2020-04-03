ارتدي هذه الألوان خلال الحجر لتخفيف التوتر

المستقلة /لطالما ربطت الدراسات بين الألوان والحالة المزاجية للإنسان، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالملابس أو الديكور أو أي شي يحيط بنا.

ومع فرض العزل الصحي بسبب انتشار فيروس كورنا، والذي يفرض علينا البقاء في المنزل طوال الوقت، نحن بأمس الحاجة إلى ما يحسن من مزاجنا بحسب (موقع 24 الاماراتي).

وفي الصباح، عليك أن تكون أكثر وعياً بالملابس التي ترتديها، فبدلاً من ارتداء قميص رياضي رمادي، اختر الملابس ذات الألوان التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على حالتك النفسية.

ولطالما روجت المصممة الأمريكية تانيا تايلور لفوائد الألوان وتأثيرها النفسي، من خلال تصاميم بألوان خاصة عبر مجموعاتها النابضة بالحياة، بالإضافة إلى تأثيرها على حياة الناس خارج عالم الأزياء.

وقبل انتشار جائحة كورونا، كانت تانيا تقود فصول الرسم بالألوان في صالات العرض وفي المستشفيات.

وللإحساس بالهدوء، تنصح تانيا بالأزرق والبنفسجي والوردي الفاتح، حيث تساعد هذه الألوان على تهدئة العقل وزيادة التركيز، كما أنها تبطىء نبضات القلب وتخفف ضغط الدم وتقلل من القلق.

وفي حين أن اللون الأرجواني مرتبط بالقوة والثروة، إلا أن البنفسجي له تأثير مهدئ على العقل والأعصاب، ولهذا السبب غالباً ما يستخدم في تغليف منتجات التجميل.

وعادة ما يرتبط اللون الوردي بالحب والرومانسية، ولكن الجرعات الصغيرة منه تهدئ لأنها تشير إلى الأمان والضعف.

ما الأحمر فهو لون ناري محفز ويزيد من ضخ الدم عبر الجسم، وعادة ما يرتبط بأحمر الشفاه وهدايا العشاق.

وإذا كنت تحتاج إلى التوازن في حياتك، فالأخضر هو مبتغاك، فهو لون إيجابي عاطفي يرتبط بالتوازن والانسجام.

ويمكن أن يجعلك الأصفر تشعر بالانتعاش والنشاط، ويرتبط بالشمس والأمل، ويجعلك تشعر بالسعادة.

والبرتقالي يعكس الإثارة والحماس، وغالباً ما يتم استخدامه في التسويق لأنه يحث المتسوقين على شراء منتج ما أو الاشتراك في خدمة معينة.

أما البني فهو دافئ وودود ويجعلك تشعر بارتباطك بالأرض، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.