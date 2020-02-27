وزارة النفط : فيروس كورونا لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير للنفط للخام

(المستقلة)… أكدت وزارة النفط العراقية أن إجراءاتها الوقائية في المنشآت النفطية للوقاية من فيروس كورونا لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير للنفط للخام.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن “الوزارة ومنذ بداية ظهور كورونا اتخذت إجراءات وقائية عدة، لاسيما للشركات النفطية الصينية.

وبين أن “الإجراءات تمثلت بتأجيل مجيء العاملين الصينيين الذين يتمتعون بإجازات إلى العراق، فضلاً عن تخصيص فرق توعوية صحية للتعريف عن هذا المرض وطرق الوقاية منه سواء للعاملين العراقيين أو الأجانب في الحقول النفطية”.

وأضاف جهاد، أن “الإجراءات الوقائية لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير للنفط الخام العراقي”، مؤكداً “عدم وجود أي أعراض لفايروس كورونا على العاملين في الحقول النفطية”.

وقررت لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات وغلق المحلات العامة لمدة 10 أيام، كما قررت أيضا منع السفر لـ 9 دول وفحص الوافدين من تلك الدول.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” في العاصمة بغداد.(النهاية)