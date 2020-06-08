اربيل : 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل ١٠ إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين إن الإصابات الجديدة تعود إلى ٨ رجال وامرأتان اثنتان، مبينة أن أحدهم تلقى العدوى من مصاب سابق، فيما ظهرت أعراض المرض على ٦ آخرين، في حين أظهرت الفحوصات إصابة ٣ آخرين في سيطرة شيراوه.

وأضافت أن المصابين الجدد يقيمون في أحياء شارواني وفرمانبران ونازماوه والقرية الانكليزية واسكان وبرايتي وهانا سيتي والعرب.( النهاية)