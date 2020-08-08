اربيل تغلق عشرات المحال التجارية لعدم الالتزام بالتعليمات الصحية

(المستقلة)… أعلنت غرفة عمليات اربيل في اقليم كوردستان إغلاق عشرات المحال التجارية لعدم الالتزام بالتعليمات الصحية في إطار مواجهة جائحة كورونا.

وقالت الغرفة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن لجان الصحة والمراقبة اغلقت خلال اليومين الماضيين، 156 محلاً في حدود محافظة اربيل، عازية ذلك الى عدم التزام اصحابها بالتعليمات الصحية واجراءات الوقاية من كورونا.

واتخذت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان اجراءات مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق، يوم امس الجمعة، تسجيل ١٢ وفاة و٤١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تعافى ١٥٩ مصاباً من المرض خلال ٢٤ ساعة.(النهاية)