اربيل تعلن حظراً جزئياً للتجوال

(المستقلة)… اعلن محافظ اربيل فرست صوفي فرض حظر قال إنه جزئي للتجوال، ضمن اجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي، ”عقدنا اليوم اجتماعاً لمناقشة وتقيم الوضع الصحي في اربيل، واتخذنا مجموعة قرارات سنعلن عنها خلال الساعات القادمة منها فرض الحظر جزئياً”.

واوضح، ”أخذنا في القرارات الجديدة الوضع الصحي والمعيشي للمواطنين بنظر الإعتبار“.

وفي شأن أخر قال صوفي ”نعد جميع الفلاحين أن مسألة التسويق ستمر بسلاسة ودون مشاكل، وان تجري ألية تسليم الحنطة للسايلو-صومعة- في النهار من دون اضطرار اصحاب المركبات الإنتظار ليلاً“. (النهاية)