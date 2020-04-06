اربيل تعلن البدء بتطبيق آلية جديدة لتنظيم الإجراءات الخاصة بالوقاية من كورونا

( المستقلة)… أعلنت محافظة اربيل البدء بتطبيق آلية جديدة لتنظيم الاجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، بعد تخفيف في حظر التجوال.

وأعلن وزير داخلية اقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن استمرار الاجراءات المتبعة لحظر التجوال بمدن الاقليم الى منتصف ليلة اليوم.

وبين “لغاية العاشر من نيسان حظر التجوال سيكون بشكل كامل من الساعة السادسة عصراً لغاية ال12 ليلا، وبقية الوقت يكون متاحا وفق ضوابط يتم تحديدها من قبل المحافظات من اجل تمشية الحياة اليومية”.

وبهذا الخصوص اعلن نائب محافظ اربيل هيمن قادر في مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، “بامكان علاوي الخضار العمل من الساعة 12 ليلا لغاية 12 ظهرا، مضيفا ان السوبرماركتات والافران والمخابز ومحطات الوقود فابمكانها فتح ابوابها من الساعة 8 صباحا لغاية 6 مساء مع تطبيق جميع الاجراءات الصحية والتعليمات الصادرة بشأن العمل فيها.”

وفيما يخص امكانية فتح الصيدليات، اكد قادر بانها ستبقى مفتوحة ولكن وفق الاجراءات الصحية التي تضمن الوقاية من الاصابة بفيروس المرض.

وأما عن الية تسلم الموظفين لرواتبهم، اشار قادر الى انه سيكون بمقدور موظفي الوزارات التوجه الى دوائرهم في اليوم التي تعلنه لتوزيع الراتب، مبينا ان السماح بتجوالهم يستمر لحين الانتهاء من توزيع الرواتب.

اما بالنسبة لبائعي الغاز والخضار اكد قادر انه يمكنهم التجوال من 6 صباحا لغاية 12 ظهرا مع مراعاة التعليمات الخاصة بالتعامل وبيع مثل هذه المواد.

وفيما يخص دوام وتبادل الواجبات بالنسبة لمنتسبي وزارات الداخلية بدوائرها الامنية والبيشمركة والصحة فقد اشار قادر الى ان حركة منتسبي هذه الوزاراة تكون حسب التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وغرف العمليات في المحافظات والإدارات المستقلة.( النهاية)