اربيل تصدر توضيحا على اجراءات بطاقة الإقامة على العراقيين من المحافظات

(المستقلة)… قالت محافظة اربيل، انها لم تفرض في السابق اقامة على العراقيين من المحافظات الاخرى انما اجراءات امنية، وتم تغيرها اليوم.

وكان نائب محافظ اربيل طاهر عبدالله أعلن عن إلغاء إجراء بطاقات الإقامة للقادمين الى اربيل سواء من الأفراد او المركبات ضمن استعدادات المدينة للاحتفال باعياد نوروز.

وقال “لن يخضع القادمون سوى للتفتيش وستقدم لهم كل التسهيلات”.

وبهذا الصدد ذكر بيان لاعلام محافظة اربيل “نحيطكم علما بانه اساسا لم تكن هناك اجراءات اقامة للعراقيين وانما كانت اجراءات امنية احترازية بالنسبة للعراقيين من غير ساكني الاقليم للضرورات الامنية”.

واضاف “كون اجراءات الاقامة تشمل الاجانب فقط وحصرا ، فالذي جرى التاكيد عليه اليوم من خلال تصريحات محافظة اربيل انه تقرر اعتبار تلك الاجراءات الاحترازية ملغية، اي من الان فصاعدا فقط يتم التاكد من الهوية في منافذ الدخول دون اية اجراءات اخرى”.

واضاف “ما اشيع عن الغاء الاقامة هو فقط الغاء الاجراءات الاحترازية من قبل الدوائر الامنية عند دخول المواطنين والمجاميع السياحية الى اربيل ويكون الدخول غير مشروط باي اجراءات عدا التاكد من الهوية”.

وتزور مجموعات سائحة من بغداد ومن وسط العراق وجنوبه اقليم كوردستان للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الخلابة والطقس المعتدل مما يساهم بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي للاقليم.

وفرض اقليم كوردستان بالسابق اجراءات امنية وتدقيقية مشددة على الوافدين اليه، ويعزو البعض انعكاس ذلك على استتباب الوضع الامنية في مدن الاقليم.(النهاية)