اربيل تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن تسجيل 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه استمرارا في اجراء الفحوصات ومتابعة المشتبه باصابتهم بالفيروس تم تشخيص خمس حالات اصابة بكورونا في محافظة اربيل.

واوضح البيان ان اربعة من المصابين من اسرة احد مصابي يوم امس وهم امرأة تبلغ من العمر 36 عاما وثلاثة اطفال باعمار 11 و15 و16 عاما جميعهم من سكنة مجمع “تلار ستي” السكني.

وتابع البيان ان المصاب الخامس رجل يبلغ من العمر 33 عاما من سكنة شقق “زانياري” واحد الملامسين لمصاب يوم امس.

واعلنت وزارة الصحة امس الاحد، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد لرجلين اثنين في اربيل العاصمة.

وذكر بيان للوزارة، إن الإصابة الاولى كانت لرجل له من العمر 46 عاماً، يسكن ناحية كسنزان، بينما سُجلت الإصابة الثانية لرجل بعمر 32 عاماً يسكن مخيم دارا شكران.( النهاية)