اربيل تحبط عملية تهريب اكثر من 50 شخصا الى المحافظة

( المستقلة)…. أعلن مديرية المرور العامة في اربيل يوم السبت عن ضبط عجلات تحمل العشرات من الاشخاص حاولت الدخول الى المحافظة بطريقة غير قانونية.

وقال المتحدث باسم المرور فاضل حاجي في بيان اليوم ان مفارز المرور والزيرفاني على طريق اربيل كركوك ضبطت 5 عجلات نوع “بيك آب” وعجلة نوع “كيا براد” كانت تقل 52 شخصا من خارج مدينة اربيل، مشيرا الى ان الاشخاص الذين كانوا يستقلون العجلة هم عمال ولم يخضعوا لأي فحصوات طبية.

واضاف انه تم حجز العجلات وتسليم الاشخاص الـ52 الى اسايش اربيل لاجراء الفحوصات الطبية لهم.( النهاية)