اربيل تبحث مع واشنطن تعزيز العلاقات

(المستقلة)…. بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع القنصل الامريكي الجديد باربيل، تعزيز العلاقة بين الاقليم وواشنطن.

وذكر بيان لحكومة الاقليم، ان بارزاني استقبل كین غروس القنصل السابق لامريكا باربيل، وستيف ڤاگن القنصل الجديد، وبحثا تعزيز العلاقة اكثر بين كوردستان وامريكا.

واكد الوفد الدبلوماسي الامريكي سعيه للمضي قدما بتطور العلاقة بجميع المجالات بين الطرفين، ودعم العملية السياسية في العراق واقليم كوردستان.

من جانبه، اشار بارزاني ان قليم كوردستان على تواصل واستمرار مع امريكا بشتى المجالات، وان مؤسسات الاقليم ستعمل على تسهيل مهام القنصل الجديد. (النهاية)