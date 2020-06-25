اربيل : انتباه للمواطنين المتنقلين منع الدخول بتاتاً للحدود الادارية للمحافظة لغاية 7/3

(المستقلة)… اصدرت محافظة أربيل تحذيرا بخصوص قرار منع التنقل بين محافظات الاقليم وبقية المحافظات العراقية، ضمن اجراءات خاصة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد

وقالت مديرية اعلام محافظة اربيل في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس انه “تطبيقاً لبيان 42 , 2020/6/24 الصادر من قبل وزارة الداخلية لحكومة اقليم كوردستان، نسترعي انتباه المواطنين المتنقلين بين محافظات الاقليم وما باقي محافظات العراق بعدم التوجه الى محافظة اربيل لأن التعليمات مشددة و تنص بعدم الدخول بتاتاً للحدود الادارية للمحافظة“.

وأضافت “نحن في غرفة عمليات اربيل نطلب من المواطنين الكرام عدم التوجه للسيطرات المعنية في الدخول للمحافظة لأن القوات و الفرق الامنية ملزمة بعدم ترخيصهم في الدخول و ذلك لحد تأريخ 2020/7/3″.

وكشفت الحكومة المحلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس قرار فرض حظر التجوال الجزئي، وتعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع كامل في المحافظة.

وقال هيمن قادر نائب محافظ اربيل ان غرفة العمليات في المحافظة قررت فرض حظر تام للتنقل بين محافظة أربيل ومحافظات الاقليم الاخرى وباقي المحافظات العراقية لغاية الثالث من شهر تموز المقبل.

واضاف ان الحظر الشامل سيكون ساري المفعول داخل المحافظة من الساعة الثامنة مساءً ولغاية الخامسة فجرا.

واشار الى تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمديريات والوحدات الإدارية كافة في حدود محافظة أربيل لغاية الثالث من شهر تموز باستثناء الدوام في دواوين الوزارات ورئاسة مجلس القضاء والهيئات المستقلة وهي التي ستصدر قرارات بشأن دوامها، والدوام الرسمي في الدوائر الخدمية الضرورية ودوائر الداخلية والآسايش سيستمر وفق ما مُعد لها.

واكد ان الأسواق والمحال والأماكن العامة سيتم اغلاقها لغاية الثالث من الشهر المقبل باستثناء الأماكن الاتية والتي تستمر بمزاولة عملها بشرط تطبيق التعليمات الصحية وهي: المطاعم تبقى مفتوحة وتستطيع تلبية الطلبات بواسطة خدمة التوصيل (الدليفري)، مع الإبقاء على فتح علوة الخضار والفواكه، وتبقى الماركتات ومحال بيع الخضار والفواكه والمخابز ومحال القصابة مفتوحة بشرط تطبيق الإجراءات الصحية.

ونوه الى منح القائممقاميات الصلاحيات التامة لتنفيذ التدابير الوقائية، مضيفا ان هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل من 26 على 27/6/2020.

و اعلن محافظ اربيل فرست صوفي، في وقت سابق من اليوم، فرض حظر قال إنه جزئي للتجوال، ضمن اجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد. (النهاية)