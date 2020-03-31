اربع مستشفيات استثمارية في البصرة تقدم الدعم لمواجهة كورونا

(المستقلة)..أعلن رئيس هيئة استثمار البصرة، علاء عبد الحسين سلمان ، عن توجية اربع مستفيات استثمارية لتقديم الدعم بالاجهزة و الاستشاراتالطبية و توفير ردهات لمعالجة المصابين ، بهدف دعم جهود خلية الازمة في البصرة لمكافحة فيروس “كورونا”، الذي أصاب في البلاد أكثر من630 شخصا، توفي منهم حتى اللحظة 46 .

وإزاء الوضع الجاري، قال سلمان إن الهيئة قامت بمخاطبة ثلاث مستشفيات في مركز المدينة و مستشفى واحدة في قضاء الزبير ، من أجل تجاوز الأزمة وتقليل الأضرار والخسائر التي يسببها الفيروس.

يذكر ان وزارة الصحة اعلنت يوم امس الاثنين عن تسجيل 83 اصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا وفق الموقف الوبائي اليومي للاصاباتفي العراق .