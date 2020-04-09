اربع اصابات جديدة موجبة تسجلها ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت محافظة ذي قار ، اليوم الخميس اربع اصابات جديدة بفيروس كورونا .

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت اربع اصابات جديدة موجبة حسب تاكيد مختبر الصحة العامة في بغداد لتحاليل العينات المرسلة له “.

واشار الى ان ” المصاب في منطقة الثورة في الناصرية نقل العدوى الى ثلاثة ملامسين جدد ، فيما نقلت المصابة في منطقة السائح غربي الناصرية العدوى الى امرأة ملامسة لها “.

يذكر ان عدد الاصابات بكورونا في محافظة ذي قار منذ تفشي الفيروس وصل لغاية اليوم الى 46 حالة اصابة .