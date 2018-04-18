اراس حبيب : الطبقة السياسية المتصدية بعيدة عن الشعب

(المستقلة)…. أكد القيادي في ائتلاف النصر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي اراس حبيب، اليوم الأربعاء، ان ائتلافه تجاوزت المحاصصة الطائفية والعرقية عملياً.

وقال حبيب في بيان صحفي ان “المشكلة الأساسية التي يعاني مِنها العراق هي عدم وجود رؤية متكاملة لمستقبل البلاد لمرحلة مابعد النفط، وإن الطبقة السياسية المتصدية بعيدة عن واقع المجتمع العراقي”، مبينا ان “ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي، يكاد يكون القائمة الوحيدة التي تجاوزت المحاصصة الطائفية والعرقية عملياً لاعتمادها الأساس الفردي ومبدأ المساواة في تقديم مرشحيها لخوض الانتخابات”.

وأضاف الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني انني “عملت في المرحلة الماضية على توحيد القوى المدنية ضمن تكتل واحد لخوض الانتخابات، إلا إنني واجهت الكثير من الأمور والمعوقات التي جعلتني أتخلى عن تحقيق هذا الهدف”. (النهاية)