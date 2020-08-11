ادوية سامراء تستعد لانتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي Favipiravir

المستقلة … تستعد الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن لانتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي ( فافيبيرافير Favipiravir) خلال شهر آب الجاري.

وقال مدير عام الشركة الصيدلي عبدالحميد عبدالرحمن السالم في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “الشركة بصدد انتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي تخضع للدراسة والمتابعة لمدة تتراوح بين شهر او شهرين للتأكد من استقرارية ونجاح الدواء وبمايضمن جاهزية الشركة للانتاج الفعلي للدواء في حال قررت وزارة الصحة اعتماده كعلاج لمرضى كورونا”.

وأضاف السالم أن “الشركة تمتلك الامكانيات والقدرات التي تؤهلها لانتاج اي دواء تحتاجه وزارة الصحة في علاج المصابين بفايروس كورونا او مختلف الامراض الاخرى بفاعلية عالية واسعار مناسبة جدا”، مشيرا بهذا الصدد الى انه “سبق للشركة وان قامت بانتاج الادوية المساعدة والداخلة ضمن بروتوكول العلاجات الخاصة بفايروس كورونا ومن بينها مستحضر (ازثرومايسين) والذي يستخدم كمضاد حيوي لعلاج الالتهاب البكتيري في الجهاز التنفسي حيث تم التبرع بكميات منه الى وزارة الصحة وانتاجه نمطيا بكميات كبيرة تجاوزت الـ(300) الف عبوة وتسويقها الى القطاع الخاص لاستخدامها من قبل المصابين في الحجر المنزلي”.

وأوضح أن “الشركة باشرت ايضا بأنتاج فيتامين (C) وسيتم طرحه الى الاسوق قريبا بعد اكمال مستلزمات التعبئة فيما تستعد ايضا لانتاج الزنك من اجل توفير كافة الادوية المساعدة المستخدمة في علاج الفايروس”.

واكد السالم ان “شركة ادوية سامراء استطاعت احداث تغيير جذري وثورة في التعبئة والتغليف لكافة المستحضرات الدوائية التي تنتجها”، مفصحا عن “توجه الشركة نحو انتاج اكبر عدد من الادوية ومنها الادوية المزمنة وجعلها في متناول المواطن العراقي كونها ستكون باسعار مناسبة ومنافسة جدا لمثيلاتها المستوردة”.