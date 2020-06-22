ادباء العراق ينعون الروائي حميد الربيعي

(المستقلة)..نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق القاص والروائي حميد الربيعي، الذي توفي اليوم الاثنين ٢٢ حزيران ٢٠٢٠ في مدينة بغداد، بعد معاناة مريرة مع المرض..

والربيعي من مواليد محافظة واسط عام 1951 ، تخرج في جامعة بغداد عام 1976. عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق منذ نيسان/أبريل عام 1976، وعضو النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، ورئيس نادي السرد.

صدر له روايات سفر الثعابين/ 1987، تعالى.. وجع مالك/ 2010 ،جدد موته مرتين/ 2012 ، دهاليز للموتى/ 2014 ، أحمر حانة/ 2017 ، كما اصدر مجموعة قصصية بعنوان بيت جني/ 2016

وبذلك يكون الادب العراقي قد خسر ثلاثة من الروائيين المعروفين في غضون شهر فاضافة الى الربيعي سبق ان توفي أسعد اللامي ومحمد علوان جبر ، بعد معاناة مع المرض.