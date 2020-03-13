ادانة للعدوان الامريكي وتصاعد الدعوات لخروج القوات الاجنبية من العراق

(المستقلة).. أجمعت فعاليات رسمية وسياسية عراقية على ادانة الهجوم الامريكي على عدد من المقرات الامنية في العراق واصفة ذلك بالعدوان السافر، داعية الى خروج القوات الاجنبية من العراق بشكل سريع او اعتبارها قوات الاحتلال للشعب العراقي الحق في مواجهتها واخراجها بالقوة.

العمليات المشتركة: الدوان ينتهك مبدأ الشراكة والتحالف

وقال بيان عن العمليات المشتركة اليوم الجمعة، “تعرض العراق الى اعتداء سافر من طائرات امريكية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي مغاوير الفرقة التاسعة عشر ومقر ل٤٦ الحشد الشعبي وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل ( جرف النصر ، السعيدات ، البهبهاني ، منشأة الاشتر للتصنيع العسكري السابق ، مطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابط بين كربلاء والنجف)”

واشار البيان الى أن هذا العدوان ادى في حصيلة اولية الى: استشهاد ثلاثة مقاتلين وأربعة جرحى من مغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش عراقي اثنان منهم بحالة حرجة، واستشهاد اثنين وجرح اثنين من منتسبي فوج طواريء شرطة بابل الثالث ومازالت جثث الشهداء تحت الانقاض، اضافة الى سقوط خمسة جرحى من مقاتلي ل٤٦ هيئة الحشد الشعبي،واستشهاد عامل مدني في مطار كربلاء قيد الإنشاء وجرح اخر .

واضاف كما ادى القصف الى تدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة في جميع المقار التي استهدفت من قبل الطيران الامريكي .

واعربت قيادة العمليات المشتركة عن “استنكارها الشديد لهذا الاعتداء الذي استهدف المؤسسة العسكرية العراقية والذي ينتهك مبدأ الشراكة والتحالف بين القوات الامنية العراقية والجهات التي خططت ونفذت هذا الهجوم الغادر”.

واوضح أن “التذرع بان هذا الهجوم جاء كرد على العمل العدواني الذي استهدف معسكر التاجي هو ذريعة واهية وتقود إلى التصعيد ولا تقدم حلا للسيطرة على الاوضاع بل يقود الى التصعيد وتدهور الحالة الامنية في البلاد ويعرض الجميع للمزيد من المخاطر والتهديدات”.

وشدد البيان على “انه تصرف خارج إرادة الدولة العراقية واعتداء على سيادتها ويقوي التوجهات الخارجة عن القانون. فلا يحق لأي طرف ان يضع نفسه بديلا عن الدولة وسيادتها وقرارتها الشرعية”.

العتبة الحسينية: مطار كربلاء مدني صرف

من جانبها اعلنت ادارة العتبة الحسينية ان منشأت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت ليلة أمس للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشيد المطار إضافة الى أضرار كبيره في المنشأت الادارية والخدمية .

واكد بيان العتبة ان “هذا المطار مدني صرف وتشرف على انشائه العتبة الحسينية المقدسة بالاتفاق مع عدة شركات عراقية ومن قبل كوادر عراقية مدنية بحتة”.

وادان بيان العتبة الحسينية “الاعتداء الصارخ الذي لا مبرر له أصلا ,داعيا وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى توثيق هذا العدوان والاطلاع على الطبيعة المدنية لمنشأت المطار وحجم الأضرار والخسائر الناجمة منه”.

الكعبي: لاشرعية لتواجد القوات الاجنبية داخل البلد

اما نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي فشدد على ان “لا شرعية لتواجد القوات الاجنبية داخل البلد بعد قرار مجلس النواب الاخير ، مطالبا الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك ” دوليا ” بشكل رسمي لادانة الاستهداف الهمجي الامريكي على منشآت عسكرية ومدنية والمباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية عبر القنوات الدبلوماسية لاخراج المحتل”.

واستنكر الكعبي “بشدة” في بيان اليوم، القصف الامريكي على منشآت عسكرية ومدنية ، “ليس لها اي علاقة باستهداف معسكر التاجي او ما قبله ، مؤكدا ان هذا الاستهداف ردة فعل مرتبكة و غير مبررة او متزنة وتدل على نية مسبقة على خرق السيادة العراقية سيما بعد التصريحات غير المسؤولة التي ادلى بها بعض العسكريين والمستشاريين الامريكيين التي تدل سبق الاصرار بتحديد مجموعة من الاهداف التي يرغبون بقصفها” .

حركة البشائر: على الحكومة الدفاع عن سيادة العراق

حركة البشائر ذكرت “ان استمرار الاعتداءات الامريكية الغاشمة على مقراتنا العسكرية يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية و تعدٍ سافر على الارادة الوطنية ولايمكن القبول بهكذا تصرف همجي عدواني”.

ودعت الحركة في بيان اصدرته،اليوم الجمعة، الحكومة العراقية والقوى الوطنية “ان تقوم بواجبها في الدفاع عن سيادة العراق وسلامة شعبه من اي اعتداء خارجي” .

أهل الحق : القوات الاجنبية في العراق قوات احتلال

وادانت حركة عصائل اهل الحق ما قامت به قوات الاحتلال الامريكي من “اعتداء سافر على مقرات قواتنا العسكرية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي”.

واشارت الحركة الى أن القوات الامريكية قامت بـ” اعتداءات عديدة على السيادة والدم العراقي”، منذ صدور قرار البرلمان العراقي ومن ثم طلب الحكومة العراقية من القوات العسكرية الاجنبية بالرحيل فورا من ارض العراق.

وشددت على أن “هذه القوات هي قوات احتلال لدولة اجنبية على الدولة العراقية وبالتالي فان من حق الشعوب مقاومة هذه القوات وبكل الوسائل لإجبارها على الانسحاب وانهاء الاحتلال وهذا حق كفلته شرائع السماء وقوانين الارض”.

ودعت الحكومة الامريكية الى “التفاهم مع الحكومة العراقية حول آليات وتفاصيل سحب قواتها وعودة جنودهم الى وطنهم كما فعلوا ذلك في افغانستان”.