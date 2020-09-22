ادارة برشلونة ترفض رحيل سواريز مجانا الى اتلتيكو مدريد

المستقلة /- ردَّ لويس سواريز، مهاجم برشلونة بشكل قوي على مسؤولي النادي الكتالوني، الذين يرفضون رحيله مجانًا إلى أتلتيكو مدريد ، بأنه سيبقى في النادي حتى الصيف المقبل .

وكانت إدارة نادي برشلونة قد وافقت على رحيل سواريز مجانًا هذا الصيف، لا سيما عقب إعلان المدرب رونالد كومان، أن اللاعب خارج حساباته في الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإن إدارة برشلونة لا تقبل أن يرحل سواريز لأتلتيكو مجانًا، لذلك تم إيقاف الصفقة، أمس الإثنين.

وأشارت إلى أن مسؤولي البارسا أبلغوا سواريز، أنهم يوافقون على رحيله، بشرط ألا ينتقل إلى فرق مثل ريال مدريد، أو قطبي مانشستر أو باريس سان جيرمان، وأضيف لها مؤخرًا أتلتيكو مدريد.

وأوضحت أن سواريز رد على مسؤولي برشلونة بشكل حاسم، بأنه إذا لم ينتقل إلى أتلتيكو مدريد، سيظل في النادي الكتالوني حتى الصيف المقبل.

وتخشى إدارة برشلونة، بقاء سواريز، لأنه لن يلعب أي دور هذا الموسم تحت قيادة كومان، كما أنه سيحصل بذلك على راتب العام الأخير في عقده مع البارسا.