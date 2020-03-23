اخيرا.. اخبار جيدة من ايطاليا

(المستقلة)..وسط سيل الأخبار المحبطة التي تصل من إيطاليا، أكثر بلاد العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات، تم رصد “خبر جيد” أخيرا.

وأفادت مصادر أن عدد الإصابات الجديدة في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، انخفض إلى النصف، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلد الأوروبي.

يشار إلى أن إقليم لومبارديا به أكبر عدد من الإصابات في إيطاليا.

وأمس الأحد قال مسؤولون في إيطاليا إن إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي الوباء في البلاد زاد 651 حالة في يوم واحد، ليصل إلى 5476 حالة، مسجلا زيادة قدرها 13.5 بالمئة، لكنه أقل من يوم السبت الذي سجلت فيه 793 حالة وفاة.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة قدرها 10.4 بالمئة، وهي أقل زيادة في النسبة منذ ظهور المرض المعدي في 21 شباط.

ومن بين كل الإصابات بأنحاء البلاد، تعافت تماما 7024 حالة، الأحد، مقارنة مع 6072 حالة في اليوم السابق.

وبلغت الحالات في العناية الفائقة 3009، مقابل 2857 حالة في السابق.

وظل إقليم لومبارديا الأكثر تضررا في وضع حرج، مسجلا 3456 حالة وفاة و27206 حالة إصابة، مقابل 3095 وفاة و25515 إصابة في السابق.

المصدر: سكاي نيوز عربية