اخصائي تغذية : الزبدة الحيوانى تعتبر من أفضل أنواع الدهون للجسم

تختلف الآراء دائماً حول فوائد وأضرار بعض أنواع الطعام، وفى بعض الأحيان قد تكون تلك الآراء ليس لها أساس من الصحة من الناحية العلمية، وأبرزها الاعتقاد الشائع بأن الزبدة أو السمنة البلدى تسبب زيادة نسبة الكوليسترول فى الدم، الأمر الذى يؤدى لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة، لذا يستبدلها البعض بزيت الذرة.

وفى هذا الشأن، أوضح الدكتور جاسر البربرى، أخصائى التغذية العلاجية، أن الزبدة الحيوانى أو السمنة البلدى تعتبر من أفضل أنواع الدهون للجسم، لأنها تحتوى على مجموعة مهمة من الفيتامينات والمغذيات والأحماض الدهنية المفيدة، وتزيد معدل الحرق وتقلل الشهية وتقوى المناعة، مؤكدا أن تناولها لا يزيد من مستوى الكوليسترول ولا يسبب أى ضرر للقلب.

وأضاف أخصائى التغذية العلاجية لـ”اليوم السابع”، أن العكس هو الصحيح، بمعنى أن زيت الذرة يضر الجسم لأنه معدل وراثى ويحتوى على استروجين وأحماض أمينية تزيد من الالتهابات وكثرتها قد تضر القلب والجسم بشكل عام، ويشمل ذلك أيضا زيت الكانيولا، والصويا أو النخيل أو السمنة النباتى.

وأكد “البربرى” أن الأهم هو التأكد من مصدر الزبدة وأنها غير مخلوطة بأشياء أخرى، والأفضل أن تكون مستخرجة من لبن بقر مربى على الحشائش، مشيراً إلى أن الكمية المعتدلة لتناولها هى 2 ملعقة كبيرة فى اليوم للفرد.