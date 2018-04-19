اخر قرارات مجلس الوزراء المصري

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وافق مجلس الوزراءالمصري علي العديد من القرارات وهي مايلي الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة الثامنة من قانون النظافة العامة، والتي تنظم قواعد تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، لخدمات جمع المخلفات والقمامة، والتخلص منها بطريقة آمنة، وذلك مع إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

تحديد مهلة نهائية لواضعي اليد على أراضي الدولة حتى 14 يونيو المقبل، لتقديم طلبات تقنين الأوضاع، وذلك قبل قيام لجان إنفاذ القانون باسترداد الأراضي.

الموافقة على منحة بقيمة 8 ملايين يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح مشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية.

الموافقة على منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر.

الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة دلتا النيل.

الموافقة على نقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.

التصديق على تقنين أوضاع 166 كنيسة ومبنى خدمي تابع لها.