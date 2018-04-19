نشرة اخبار مصر الاقتصادية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ننشر لكم اخر اخبار مصر الاقتصادية

الجارحي يتحدث للفايننشال تايمز عن كبح جماح “إدمان مصر على الديون”

الرقابة المالية تكتسب صلاحيات جديدة لإيقاف المتداولين في البورصة

استهداف السعودية 100 دولار لبرميل النفط يثير التساؤلات حول عجز موازنة العام المالي الجديد في مصر

الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الجديد

“تيدا مصر” تسعى لجذب استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار للمنطقة الصناعية الصينية

مجلس الوزراء يوافق على فتح الموانئ على مدار الساعة

هل بلغ نمو الأسواق الناشئة ذروته؟

القوات المسلحة تعلن مقتل أمير تنظيم داعش الإرهابي بوسط سيناء

ونتابع اليوم

هل تحتاج مصر إلى مراجعة تقديرات سعر برميل النفط في موازنة 2019/2018؟ قال مصادر في قطاع النفط لوكالة رويترز إن السعودية ستعمل على تخفيض الإنتاج أملا في وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل. وفي وقت سابق، قالت مصادر لوكالة بلومبرج إن السعودية تأمل في وصول أسعار النفط إلى مستوى 80 دولارا للبرميل من أجل تمويل خطتها لإصلاح الاقتصاد وعملياتها العسكرية في اليمن. وذكرنا الأسبوع الماضي، أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى عدم قدرة مصر على تحقيق مستهدف عجز الموازنة عند 8.4% مع تقدير سعر البرميل عند 67.2 دولار في موازنة العام المالي المقبل. وارتفعت العقود المستقبلية للنفط 3% خلال تعاملات أمس ليغلق عند مستوى 73.84 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته رويترز.

وزير المالية عمرو الجارحي يشارك في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول الشفافية المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. واستعرض الجارحي بعضا من الجهود التي بذلتها مصر لجعل الموازنة أكثر شفافية، وكذلك المبادرات المستقبلية ومنها تضمين الوزارات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مبادرات السياسة والتمويل. ومن الجدير بالذكر أن ترتيب مصر قفز في مؤشر شفافية الموازنة الدولية لعام 2017، بنحو 25 نقطة ليصل إلى 41 نقطة، وهو ما يقترب من المتوسط العالمي البالغ 42 نقطة. وجاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية “IBP” كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015.

صعدت الأسهم العالمية خلال تعاملات أمس لأعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، وارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية بنسبة 0.56%، وفقا لما قالته وكالة رويترز. وارتفع أيضا مؤشر داو جونز بنسبة 0.05%، في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.34% وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.34%.

حتى مع تبدد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، لا تزال هناك أجواء مضطربة بين البلدين وتقول الصين إنها تستعد للأسوأ. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي أمس أن الصين لديها خطط طوارئ واحتياطيات سياسية مختلفة للتعامل مع الخلافات التجارية. وأضاف أن تأثير الاحتكاكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد الكلي بالصين محدود ويمكن إدارته.

وبالحديث عن الحرب التجارية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إن الاتحاد الأوروبي يسعى للتقارب وتهدئة الأجواء مع الولايات المتحدة من أجل تشكيل جبهة موحدة في مواجهة ما يراه الاتحاد الأوروبي وواشنطن “ممارسات تجارية غير عادلة” من جانب الصين. وقال المسؤولون إن الاتحاد الأوروبي، في محاولة منه لتجنب التعرض لرسوم أمريكية خلال الأسبوعين المقبلين على صادراته من الصلب والألومنيوم للولايات المتحدة، سيقدم للبيت الأبيض “عرض سلام” يشمل الاتفاق على تخفيض الرسوم على السيارات الأمريكية والمعدات الصناعية التي تستوردها أوروبا من الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يطبق هذا الاتفاق أيضا على واردات أوروبا من المنتجات الزراعية والدوائية الأمريكية.

يبدو أن شهر رمضان المقبل سيتسم بالحر الشديد، إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في بداية الشهر الكريم ستتراوح ما بين 31 و33 درجة مئوية، على أن ترتفع بعد ذلك لتصل إلى 38 درجة بنهاية الشهر .

ومعلومة أخرى لمن يسير في طريق الأوتوستراد، ستغلق اﻹدارة العامة لمرور القاهرة الطريق في الاتجاهين يومي الجمعة والسبت لمد كابل كهرباء .

تنظم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم حفل إفطار وزيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. وتتضمن زيارة المتحف الاطلاع لأول مرة على صالة العرض الجديدة “الحرف المصرية خلال العصور”. ويحضر فعاليات الزيارة وزير الآثار خالد العناني ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.