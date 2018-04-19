اخر اخبار مصر في الصحافة العالمية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

الهدوء يتواصل في الصحف الأجنبية، وكان الخبر الأبرز الذي تناولته عن الشأن المصري يتعلق بجاراتنا على الحدود الغربية للبلاد.

هل تبحث مصر والإمارات عن بديل لحفتر؟ الحديث والشائعات حول صحة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أو حتى موته، دفعت المسؤولين المصريين والإماراتيين لعقد اجتماعات بحثا عن بديل محتمل للإبقاء على الأوضاع تحت السيطرة في شرق ليبيا، وفقا لموقع “ليبيان إكسبريس”. ويبدو أن هذه الاجتماعات جرى عقدها مع القبائل في المنطقة الشرقية لليبيا، بما في ذلك قبيلتي الفرجان والعبادات. وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح وصل إلى أبو ظبي يوم الثلاثاء لمقابلة مسؤولين للبحث عن قائد جديد خلفا لحفتر. ونفى الناطق باسم حفتر نبأ وفاته الأسبوع الماضي، قائلا إنه تعرض لنوبة صحية بسيطة في فرنسا، مشيرا إلى أنه سيعود لليبيا قريبا.

وفي الشأن الليبي أيضا، يسعى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة الوفاق الليبية يوسف جلالة إلى أن يلعب الأزهر دور أكبر في محاربة الفكر المتطرف في بلاده، وفقا لموقع إيجيبت إندبندنت.

ونجا رئيس أركان الجيش الليبي التابع لحكومة شرق ليبيا عبد الرازق الناظوري من محاولة اغتيال، وفقا لرويترز. واستهدفت سيارة ملغومة موكب الناظوري عندما كان متوجها من بنغازي إلى قاعدته في بلدة المرج الصغيرة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين على الأقل.

ومن بين الأخبار الأخرى التي تستحق المتابعة:

مفتي الجمهورية يصدر فتوى تحرم شراء إعجابات (لايكات) فيسبوك لأغراض تسويقية، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

استبعاد المرأة المستمر من وظائف التكنولوجيا في مصر يؤدي إلى خسارة المواهب، وفقا لتقرير نشره موقع بروجرس. وقال التقرير إن الشركات العاملة بالقطاع تبدي بعض التردد في توظيف النساء وتشعر أن لها الحق في سؤال المتقدمات للوظائف حول حياتهن الأسرية وخططهن للزواج والإنجاب ما يجعل فرصهن أقل للحصول على وظيفة.

منتخب مصر والفرق الأفريقية الأخرى “ستكافح من أجل الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم”، وفقا لما ذكره مدافع الأرسنال السابق لورين لـ “بي بي سي سبورت”.

الإمارات ستساعد مصر في تطوير الخدمات الحكومية وذلك في إطار الاتفاقية التي جرى توقيعها بين البلدين في فبراير الماضي، وفقا لصحيفة جلف نيوز.