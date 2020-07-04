اخت محمد رمضان تثير جدلاً بعد حملها بشهر واحد من الزواج

(المستقلة)… أثارت إيمان رمضان، شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، جدلاً بين مُتابعيها بعدما نشرت صورة مع زوجها تُوحي بحملها بعد شهر واحد من الزواج.

ونشرت إيمان على “انستجرام” صورة برفقة زوجها وهي تحمل طفلة صغيرة اللون وكتبت: “يا رب بنوتة بقى والنبي تملا حياتنا اللهم امين … وتكون شبهى”، ليرد زوجها: “كفاية إنها بنتك”.

وحين سألتها إحدى المتابعات عن هل الطفلة التي تحملها ابنتها أم لا من زوجها السابق؟، قالت “لأ يا ريت” في إشارة أنها ليست ابنتها.

وكانت إيمان رمضان قد احتفلت في بداية يونيو الماضي، بعقد قرانها على حسام حامد، وتم عقد القران في منزل المهندس عبد الحميد والد العريس بحضور الأسرة والمقربين.

وتعرضت شقيقة الفنان المصري لحملة كبيرة من التنمر مؤخرًا عقب حفل زفافها، حيث سخر البعض من شكلها مما أغضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين دافعوا عنها وكذلك شقيقها محمد رمضان.

الجدير بالذكر أنه ألقي القبض على زوج شقيقة محمد رمضان في ليلة زفافه، لإقامته حفل زفافه في إحدى الفيلات مخالفا لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا. (النهاية)