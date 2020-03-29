اختيار تدريسية من جامعة ميسان عضوا في مجلة علمية عالمية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت رئاسة جامعة ميسان،الاحد، عن اختيار احدى التدريسيات في الجامعة عضوآ في مجلة علمية عالمية.

وقال بيان اصدرته رئاسة الجامعة، ان المجلة العالمية للبحوث العلمية اختارت رئيس قسم اللغة الأنگليزية في الجامعة فطمة رحيم الموسوي عضوا ومقوما فيها للفترة من 2020 / 2028 بالنظر لكفاءتها العلمية الرصينة

وأوضح ان المجلة تعد من المجلات العلمية الرصينة ومن المجلات التخصصية لمختلف العلوم المعرفية في الولايات المتحدة الأمريكية وتعتمد في مراجعها على سكوباس .