اختناق وصراخ دون جدوى.. لماذا نشعر بالاختناق أحيانا أثناء النوم؟

المستقلة / شعور بالاختناق في أثناء النوم ينتاب بعض الأشخاص، وأن شخصًا يجلس على صدرهم ويحاول قتلهم دون استطاعتهم الصراخ أو التحرك، وبعد الاستيقاظ لا يفهمون ما حدث لهم فما سبب ذلك؟.. إنه “الجاثوم”.

هناك قصص كثيرة تناقلتها الثقافات المختلفة على مر العصور عن مخلوقات شريرة وغامضة تروع البشر، حيث تداهمهم في الليل بين الصحوة والنوم وبعد وقت قصير تختفي وكأن شيئا لم يكن، لكن ما يحدث لنا من إدراك الواقع دون القدرة على الحركة في حقيقته هو ما يسمى بـ”شلل النوم”.

يذكر موقع “healthline” الطبي الأمريكي المتخصص في شؤون الصحة، تفسير لشلل النوم، بأنه حالة يشعر فيها الشخص بأنه واعٍ لكنه غير قادر على الحركة، لا يتمكن من الحركة أو التحدث لبضع ثوان وربما دقائق قليلة.

ويقول الموقع الطبي إن الجاثوم له صورتان، الأولى في أثناء الاستيقاظ وقبل الدخول في مرحلة النعاس ويسمى شلل النوم المصاحب للنوم أو بعد النوم، والأخرى أثناء النوم وتعرف باسم “شلل النوم المنهجي”.

وعن سبب حدوثه فيقول إنه بسبب الانفصال بين الدماغ وعضلات الجسم، وهو امتداد للحلم، لذلك فهو أمر غير مؤذٍ ولا يعرض الشخص للضرر، فلا وجود لأشباح سوى في الحلم الذي يراودك وكأنك استيقظت في الوقت غير المناسب، فتستمر في رؤية ما كنت تحلم به بعد الاستيقاظ لثوان معدودة، دون قدرة على التدخل في الحلم والتحكم فيه، بعد أن تتوقف عضلات الجسم وفي شلل تام بتعليمات من المخ.

اختناق وصراخ دون جدوى.. لماذا نشعر بالاختناق أحيانا أثناء النوم؟

المستقلة / ووفقًا لموقع “Very well health”، فإن معظم الناس الذين يعانون من شلل النوم أفادوا بأنه يحدث عندما ينامون على ظهورهم، بالمقارنة مع الذين ينامون على بطونهم أو أحد الجانبين.

ويحدث الشلل عادة بسبب حدوث اضطرابات في النوم والتي تتمثل في:- الأرق، ونوم عدد ساعات غير كافية لراحة الجسم، وتغير عادات النوم ومكانه.