اختطاف صحفي في جريدة الصباح شبه الرسمية

(المستقلة)..طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين السلطات الرسمية العراقية بسرعة البحث والتحري لمعرفة مصير الصحفي والكاتب ومدير التحرير في جريدة الصباح شبه الرسمية توفيق التميمي.

وقال المرصد في بيان،اليوم، أن التميمي أختطف اثناء توجهه الى عمله في الجريدة قادما من حي الشعب الذي يسكن فيه شمالي العاصمة بغداد صباح اليوم الإثنين.

واشار الى أن صحفيين في جريدة الصباح رفضوا الإدلاء بأي تصريح للمرصد، ولم يبينوا التفاصيل بإستثناء معلومات رشحت من مقرب للتميمي أكد إن مسلحين مجهولين أوقفوا السيارة التي تقل التميمي وأنزلوه منها عنوة، وإقتادوه الى جهة مجهولة، بينما سمحوا للسائق بالمغادرة.

وذكر البيان أن التميمي نشر قبل يومين تغريدة تسائل فيها عن مصير مازن لطيف الصحفي والناشر الذي يعمل مع التميمي في شبكة الإعلام العراقي، والذي أختطف قبل 37 ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.