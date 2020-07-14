اختصاصي مناعة  يكشف عن الفئة المحصّنة ضد عدوى كورونا

(المستقلة)..كشف متخصص روسي في علم المناعة، الفئات التي تحظى بفرص عالية لتجنب العدوى بكورونا، أو مرور المرض لديها من دون الإحساس به.

وأوضح إختصاصي المناعة، نيكولاي كريوتشكوف، أن أوّل فئة من الأشخاص المحصنين، هم أولئك الذين يمتلكون “مناعة” فطرية بالولادة.

وقال كريوتشكوف في مقابلة صحافية: “مع وجود جرعة فيروسية صغيرة نسبيا، ستعمل مثل هذه المناعة على مستوى الجهاز التنفسي العلوي ولا تسمح للعدوى باختراق الجسم أكثر”.

ورأى أن الفئة الأخرى المماثلة تضم الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروسات التاجية الموسمية، مشيراً إلى أنه كقاعدة، تُخزن في أجسادهم أجسام مضادة قوية أو في ذاكرة خلايا (تي) المناعية، وهي بدورها تنشط استجابة مناعية مميزة.

ولفت الطبيب المختص إلى أن خطر الإصابة المنخفض بالفيروس التاجي يوجد أيضا لدى أولئك الذين يتمتعون بشكل عام بأجسام قوية، وليسوا عرضة للجلطات والقصور المناعي، مشيرا إلى أن هؤلاء حتى في حالة الإصابة بالعدوى، يمر المرض لديهم بشكل غير محسوس.

وخلص إختصاصي علم المناعة إلى أنه “يمكن لشخص ما أن لا يلحظ ذلك ولا يهتم به. على سبيل المثال، إذا اصيب بسعال لبضعة أيام وانتهى الأمر. مع ذلك كانت هناك عدوى، وبقيت لديه المناعة المميزة”.