اخترق صفحة زوجته على الإنترنت فعوقب بالسجن لعدة أعوام

المستقلة/- بدون أي علم من زوجته السابقة، قام باستخدام كلمة مرورها ليدخل إلى حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي الروسي (في كيه VK)، وأخذ نسخة عن جميع مراسلاتها، ثم قام بتعديل عدد من بياناتها الشخصية من بينها حالتها العائلية. ربما أن ما فعله هذا الرجل الروسي لم يستغرق نصف ساعة من الوقت، إلا أنه اليوم يواجه حكماً بالسجن قد يتعدى العامين أو ثلاثة أعوام على الأقل.

ووفقاً لما نشره موقع (روسيا اليوم)، فإن رجلاً يعيش في مدينة نوفي أورينغوي الواقعة غرب سيبيريا، يواجه دعوى قضائية رسمية بعد قيامه باختراق حساب زوجته السابقة على موقع في كيه VK للتواصل الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ إنه لسبب ما غيّر كلمة المرور أيضاً حتى لا تستطيع الدخول إلى حسابها مرة أخرى.

وكانت النيابة المحلية في مدينة نوفي أورينغوي، قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بياناً رسمياً جاء فيه، أن الرجل الروسي بعد أن اخترق حساب زوجته السابقة وعبث بمراسلاتها وغير كلمة السر، يواجه اليوم عقوبة بالسجن تتراوح ما بين عامين إلى 3 أعوام، لارتكاب هذه الجريمة الجنائية بحسب البند الأول للمادة الـ272 للقانون الجنائي في الاتحاد الروسي. وتابع البيان أنه تم إحالة ملفه الجنائي إلى المحكمة للنظر فيه.

وأضاف روسيا اليوم، أنه رغم توفر جميع المعلومات اللازمة التي تدين الرجل وتثبت ارتكابه لهذا الجرم، إلا أن رجال الشرطة المحليين رفضوا في أول الأمر رفع دعوى قضائية رسمية بحقه. ولكن بعد ذلك تدخلت النيابة العامة في المدينة الروسية وأجبرتهم على رفع الدعوى الجنائية بتهمة الاكتساب غير الشرعي للمعلومات الكمبيوترية والبيانات الشخصية عن شخص آخر. (النهاية)