اختراق  34 حسابا للابتزاز إلكترونيا في كربلاء من أصل 70

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن “قسم التقنيات والمعلوماتية في القيادة استطاع اختراق ( 34 ) حسابا لابتزاز  المواطنين إلكترونيا من أصل ( 70 ) حسابا .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) نظرا لتزايد الجرائم الالكترونية وتأثيرها بشكل سلبي على المجتمع وجه ،قائد الشرطة  اللواء احمد زويني ، بإعطاء اهتمام خاص لهذه الجرائم من خلال إحالتها فريق متدرب ومختص ،  وهو قسم التقنيات والمعلوماتية الذي يواصل جهوده على مدى 24 ساعة للكشف عن المبتزين والوصول الى أماكن تواجدهم “.

وقال إن ” عدد حسابات وصفحات الابتزاز الإلكتروني المحالة الى قسم التقنيات والمعلوماتية من المحاكم ومراكز الشرطة في كربلاء  خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ مجموعها ( 70 )  حسابا وصفحة  ، من بينها ( 34 )  تم اختراق حساباتهم و (36 ) لا تزال قيد التحقيق “.

واضاف المصدر إن “قيادة الشرطة دعت أي مواطن يتعرض للابتزاز الإلكتروني الى تسجيل دعاوى اصولية في مراكز الشرطة وستكون طَي الكتمان والسرية ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم “.

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