اختراق  34 حسابا للابتزاز إلكترونيا في كربلاء من أصل 70

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن “قسم التقنيات والمعلوماتية في القيادة استطاع اختراق ( 34 ) حسابا لابتزاز المواطنين إلكترونيا من أصل ( 70 ) حسابا .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) نظرا لتزايد الجرائم الالكترونية وتأثيرها بشكل سلبي على المجتمع وجه ،قائد الشرطة اللواء احمد زويني ، بإعطاء اهتمام خاص لهذه الجرائم من خلال إحالتها فريق متدرب ومختص ، وهو قسم التقنيات والمعلوماتية الذي يواصل جهوده على مدى 24 ساعة للكشف عن المبتزين والوصول الى أماكن تواجدهم “.

وقال إن ” عدد حسابات وصفحات الابتزاز الإلكتروني المحالة الى قسم التقنيات والمعلوماتية من المحاكم ومراكز الشرطة في كربلاء خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ مجموعها ( 70 ) حسابا وصفحة ، من بينها ( 34 ) تم اختراق حساباتهم و (36 ) لا تزال قيد التحقيق “.

واضاف المصدر إن “قيادة الشرطة دعت أي مواطن يتعرض للابتزاز الإلكتروني الى تسجيل دعاوى اصولية في مراكز الشرطة وستكون طَي الكتمان والسرية ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم “.