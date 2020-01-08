اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية في يناير 8, 2020 شارك الخبر المستقلة / قالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن حسابها على “تويتر” تم اختراقه والأنباء التي تتحدث عن انسحاب القوات الأميركي غير صحيح. إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف اخر الاخبار العراق على موعد مع امطار وانخفاض بدرجات الحرارة اخر الاخبار الصين تطلق أول قطار ذكي بالعالم اخر الاخبار كيف تحرقين السعرات الحرارية بالأعمال المنزلية؟ اخر الاخبار النزاهة: صدور أمر استقدام بحق نائبين احدهما حالي وأعضاء مجلس ديالى التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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