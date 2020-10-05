اختراق حساب واتساب وزيرة اتصالات .. والأخيرة تتوسل

المستقلة / تم اختراق حساب واتساب الخاص بوزيرة الاتصالات والتقنيات الرقمية ستيلا ندابيني أبراهامز (Stella Ndabeni-Abrahams)، وذلك وفقًا لتصريحات وزارة الاتصالات في جنوب إفريقيا.

وأوضحت الوزارة أن المعلومات الخاصة والسرية وصلت إلى طرف خارجي، دون أن تذكر من هو هذا الطرف الخارجي، كما لم تذكر الوزارة كيف تعتقد أن الحساب قد تم اختراقه.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميش مولاكينج (Mish Molakeng): تم الإبلاغ عن هذا النشاط غير القانوني إلى السلطات المختصة وأصحاب المنصات لاتخاذ إجراء بشأن الأمر.

وأضافت وزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية: يعتبر الحصول على المعلومات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وتوزيعها جريمة وسيتم الإبلاغ عن الجناة إلى السلطات القانونية.

وقالت الوزارة: إنها تخطط لمتابعة الإجراءات القانونية ضد الجناة، دون تقديم أي معلومات أخرى في هذه المرحلة.

وتعليقًا على الاختراق، قالت فومزيل فان دام (Phumzile Van Damme)، النائبة ووزيرة اتصالات الظل والمتحدثة السابقة باسم التحالف الديمقراطي: إن الجميع، بمن فيهم الوزير، يستحقون الخصوصية.

وأضافت: هذا انتهاك لخصوصيتها، ولا أحد يستحق أن يُنتهك حقه في الخصوصية بغض النظر عمن هو الوزير وماذا فعل، وهناك خط لا يجب تجاوزه.

وأكملت كلامها قائلة: من فضلك وأتوسل إليك إذا كان هناك صور أو مقاطع فيديو ذات طبيعة جنسية لا تنشرها، وفي حال شاركت صورًا أو فيديوهات من هذا النوع لشخص ما عبر القنوات الإلكترونية دون إذن، فقد يؤدي ذلك إلى دخولك السجن.