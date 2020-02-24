اختتام دورة عن الصيانة الوقائية للأبنية الأثرية والتراثية

(المستقلة)..اختتمت في وزارة الثقافة،اليوم الاثنين، دورة الصيانة الوقائية للأبنية الأثرية و التراثية التي يقيمها قسم التدريب الآثاري على قاعة دوني جورج.

و قال مدير عام دائرة الدراسات و البحوث قاسم طاهر السوداني إن إقامة هذه الدورة، يهدف إلى تطوير مهارات العاملين في الهيئة في مجال الصيانة الوقائية للأبنية الأثرية و التراثية

واشار إلى أن الدورة شارك فيها ٦٥ متدربا من مختلف اختصاصات هيئة الآثار والتراث ، منوها الى أن الدورة استمرت ستة أسابيع بواقع محاضرة واحدة في الاسبوع .

من جهته قال محاضر الدورة محمد قاسم أن الدورة حققت اهدافها المتمثلة برفع المقدرة العلمية و الأكاديمية للمتدربين وفق المعايير الدولية للصيانة و الترميم الخاصة في مجال صيانة المباني .

واوضح ان الدورة ركزت على النمط التفاعلي بين المتدربين و المحاضر و أنتجت عدداً من البحوث تم تقييمها بشكل علمي و عرضها على الحاضرين .