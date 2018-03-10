اختتام دورة دراسة الشارة الخشبية الخامسة للجوالة في جامعة ديالى

(المستقلة).. اختتمت في جامعة ديالى المرحلة الاولى من دورة دراسة الشارة الخشبية الخامسة للجوالة والتي اقامها قسم النشاطات الطلابية في جهاز الإشراف والتقويم العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجامعات الحكومية،والأهلية، ووزارة التربية

وقال رئيس اللجنة الإعلامية الوزارية في قسم النشاطات الطلابية في جهاز الاشراف والتقويم العلمي/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نعمان الخزرجي “ان الدورة تولى مسؤولية تنظيمها قسم النشاطات الطلابية في وزارة التعليم العالي وقسم النشاطات الطلابية في جامعة ديالى وكلية بلاد الرافدين الاهلية، بالتعاون مع جمعية الكشافة العراقية / مجلس كشافة العراق بمشاركة ممثلين تم ترشيحهم وفق معايير وضعت من قبل اللجنة الوزارية للكشافة في وزارة التعليم العالي “.

واشار الخزرجي الى أن الدورة استمرت أسبوعا كاملا وتضمنت إلقاء العديد من المحاضرات النظرية والعملية والتوعوية والتثقيفية، القاها محاضرون معتمدون من وزارتي التعليم العالي ،والتربية، فضلاً عن إقامة ورش تدريبية وتطويرية أخرى في مجالات الانضباط والالتزام والتعاون والمبادرة والرياضة والمشاركة (المساهمة الفاعلة) والقيادة والمهارات والفنون الكشفية والعمل بروحية الفريق.

ونوه الى ان الدورة تعد الاولى من نوعها التي تقيمها الوزارة، وان المشاركين فيها تحصلوا على شهادة واجازه دولية في مجال عمل الكشافة بعد حضورهم المحاضرات النوعية المكثفة الصباحية والمسائية واجتيازهم للاختبارات التأهيلية.

وفي ختام الدورة قدم د. عباس فاضل الدليمي رئيس جامعة ديالى، ود. حسام المؤمن مدير النشاطات الطلابية الدروع والشهادات التقديرية للمشاركين في الدورة، كما تم تكريم اللجنة الوزارية المعنية بالكشافة وقادة المحاضرين بدرع الابداع، فضلاً عن تكريم قادة هيئة التدريب الدولي تثمينا لجهودهم في إنجاح الدورة.

كما تم تكريم مجموعة من الكشافة الرواد في المحافظة، فيما تم تقليد قلادة التميز للمشاركين المتميزين في الدورة من قبل القائد الكشفي احمد خالد حسون الشويلي المفوض الدولي والمشرف العام على الدورة.