اختتام دورة أثر ( الحوكمة الإلكترونية على التخطيط الاستراتيجي ) في كربلاء

اختتام دورة أثر ( الحوكمة الإلكترونية على التخطيط الاستراتيجي ) في كربلاء

( المستقلة )/علي النصر الله/ .. اختتمت دائرة صحة كربلاء ، دورة تدريبية تحت عنوان (أثر الحوكمة الإلكترونية على التخطيط الاستراتيجي ) استمرت خمسة ايام وبمشاركة 15 مهندسا ومبرمجا وتقني طبي .

وقالت مدير مركز التدريب وتطوير الملاكات الدكتورة تقوى خضر عبدالكريم في تصريح لـــ ( المستقلة ) مساء الاربعاء، إن “الدورة هدفت الى ” تسليط الضوء على مفاهيم واستراتيجيات تطبيق ونجاح الحوكمة الإلكترونية ، والجدوى من استخدامها “.

وأضافت كما تم العمل “على تدريب وتأهيل القدرات البشرية في المؤسسة والاستعداد للانتقال إلى الإدارة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات والمعلومات الحكومية ونقلها نوعياً من الإطار اليدوي إلى الأطر التقنية الإلكترونية المتطورة “.

وأشارت الى إن “الدورة تناولت والتي أستمرت خمسة ايام في قاعة مختبر الصحة العامة في دائرة صحة كربلاء ، عدة

مواضيع منها ، الإطار العام للحوكمة الإلكترونية ، ونماذج الخدمات الإلكترونية ، استراتيجية الحوكمة الإلكترونية ، التخطيط للحوكمة ، وهندسة البرامج ، التطبيق العام للحوكمة الإلكترونية ، والتخاطب البيني ، إدارة التغيير وعناصره ” .