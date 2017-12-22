اختبار التمثيل يؤجل سفر فاتي خليفة الى الامارات

(المستقلة).. اجلت مليحة العرب المغربية فاتي خليفة سفرها الذي كان مقررا الى الامارات العربية المتحدة لتصوير اعلان خاص بالمجوهرات بعد الاتفاق حوله قبل شهر تقريباً .

وقالت خليفة ان التأجيل جاء بسبب انشغالها بدراسة نص درامي في المغرب الى جانب استعدادها للانتقال الى مصر لاجراء اول اختبار لها قبل المشاركة في فيلم يعيد النجم المصري عمرو دياب الى السينما بعد سنوات من الغياب .

واوضحت انها ستكون في الامارات منتصف الشهر الاول من العام الجديد بغية الانتهاء من تصوير الاعلان الخاص بالمجوهرات ، مشيرة الى ان المصور الذي يشرف على جلسة التصوير بريطاني الجنسية وهو من امهر المصورين حول العالم .

واشارت الى ان اتجاهها نحو التمثيل نابع من قناعة جدية بضرورة التعبير عن موهبتها وتقول حول تلك الناحية ،مؤكدة بالقول “لن اتعدى على التمثيل و انما سأكون في المكان الذي يليق بأحلامي و طموحاتي”.