اخبار متفرقة من أم الدنيا

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء المقبل محطات كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف التي شيدتها شركة سيمنس الألمانية، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر حكومية. وتبلغ القدرات الإجمالية للمحطات الثلاث 14.4 ألف ميجاوات، في حين تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 6 مليارات يورو. وتوقعت تقارير الأسبوع الماضي أن توقع شركة سيمنس نهاية الشهر الجاري عقود تشغيل وصيانة المحطات الثلاث بقيمة 6 مليارات جنيه. وأشارت المصادر أن السيسي سيفتتح أيضا عددا من المشروعات القومية.

يتوجه السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس المقبل في زيارة تعد الأولى بعد انتخابه مؤخرا لولاية ثانية. ويلتقي السيسي خلال زيارته التي تستغرق يومين بالرئيس السوداني عمر البشير وسيبحث الزعيمان عدة قضايا أبرزها ملف سد النهضة الإثيوبي. ويتوجه السيسي في سبتمبر المقبل إلى بكين للمشاركة في فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي.

ويحضر السيسي المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي يُعقد نهاية يوليو الجاري ، وسيلتقي خلاله بالطلاب من مختلف الجامعات المصرية، وفقا للمصري اليوم. وفي إطار مبادرة اسأل الرئيس، سيجيب السيسي على الأسئلة التي ستتلقاها المبادرة حتى 24 يوليو الجاري.

قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن يكون يوم الإثنين الموافق 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. وأعلن البنك المركزي أيضا منح يوم الإثنين المقبل إجازة للبنوك، كما سيعُطل العمل في البورصة هذا اليوم. إنتربرايز ستغيب عنكم في هذا اليوم، ونعود إليكم في موعدنا المعتاد صباح الثلاثاء المقبل

ووافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على صرف 380 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول تمثل الشريحة الأولى من اتفاقية التمويل الموقعة مع الحكومة المصرية في يناير الماضي بقيمة 3 مليارات دولار. وتستهدف الاتفاقية تمويل واردات بعض السلع الأساسية مثل المنتجات البترولية والقمح والمواد الغذائية والتموينية وسلع أخرى، وفق ذكرته جريدة المال. وقال هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة إنه يجري الترتيب مع الجانب المصري لتوقيع اتفاقيتين جديدتين خلال سبتمبر المقبل لدعم عمليات تخص هيئتي تنمية الصادرات والسلع التموينية، إحداها بقيمة 300 مليون دولار.

الاتحاد الأوروبي يوافق على قرض بـ 50 مليون دولار لوزارة الري: قال محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري والموارد المائية، لجريدة المال، إن المصلحة اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على توفير قرض بقيمة 50 مليون دولار، لتمويل المشاريع التابعة لها خلال العام الجاري. وكشف عبد العاطي أن المصلحة تراجعت عن الحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية. وذكر أن المصلحة تجهز حاليا لافتتاح 6 محطات رفع مياه وصرف زراعي في أكتوبر المقبل، باستثمارات تصل إلى 316 مليون جنيه.

فصائل سورية معارضة مسلحة توقع في القاهرة اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية مصر وضمانة روسيا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وشمل الاتفاق المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب وإجراء تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين وإنشاء قوى لحفظ الأمن والسلام فى المنطقة. ووجه قادة الفصائل المشاركة في اجتماعات القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمة السورية ورفع المعاناة عن الشعب السوري.