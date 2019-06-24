اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أخبار صوت فلسطين 24-6-2019

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اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي عن بدء التحضيرات لعقد مؤتمر شعبي شامل يضمّ كافة أطياف شعبنا في اطار توحيد الجبهة الداخلية التي تحمي تراث التضحيات وتطرح أفق المستقبل، مؤكدا أننا نواجه ليس الاحتلال وأعوانه فقط وإنما فريقا كاملا يتربع على سدة الحكم في أمريكا.

وأوضح عضو تنفيذية المنظمة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، أنه يجب العمل على توسيع الجبهة الدولية الداعمة لحقوق شعبنا إضافة لتهيئة الأجواء الداخلية بنقل الأجيال لمراكز صنع القرار.

وأكد أن مواجهة التطبيع بات أمرا مركزياً الآن في ظل تساوق بعض الأطراف التي تحاول أن تجعل الصراع في المنطقة صراعا مع ايران وليس الصراع المركزي الفلسطيني الاسرائيلي.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي أنه تم تجديد الدعوة مرارا لكل الأطراف سيما العربية بعدم المشاركة في ورشة البحرين التي تمثل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مضيفا أن القمم العربية رفضت التعاطي مع أي حل يُقوض حل الدولتين.

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قال رئيس الدائرة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار ان اجتماعا سيعقد اليوم على مستوى الدائرة السياسية ورئاسة المجلس ممثلة برئيسه سليم الزعنون ونائبه وامين السر، لبحث ما سيجري في المنامة وصفقة القرن واتخاذ ما يلزم لمواجهتهما، ومساندة القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس في موقفه الصلب المتمسك بالحقوق الوطنية لشعبنا.

واضاف مسمار في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان شعبنا سيفشل هذه الصفقة بصموده وصلابة موقفه في تصديه لهذه المؤامرة والتفافه حول قيادته .

واشار مسمار الى أن المجلس الوطني وجه رسائل الى مختلف البرلمانات العربية والاسلامية والاصدقاء في الدول الاوروبية حول مخاطر ورشة البحرين وصفقة القرن، معتبرا ان اي تحرك مضاد لمخططات الاحتلال والادارة الامريكية على اي مستوى سيكون له تأثير قوي لتصدينا لهذه المؤامرات في ظل التجاوب الكبير من قبل جماهير شعبنا في الوطن والشتات واعلاء صوته المتمسك بالحقوق الوطنية.

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تنظم اليوم عند الساعة ال 12 ظهراً مسيرة مركزية وسط مدينة الله، بالتزامن مع فعاليات أخرى ستكون في كافة المحافظات والقدس وداخل الخط الاخضر وذلك رفضا لورشة المنامة المشبوهة وصفقة القرن التي دعت اليها واشنطن .

واوضح منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا أن فعاليات اخرى تنظم في الاردن والمغرب وسوريا ولبنان، تضامناً مع شعبنا وقضيته العادلة، وللضغط على الجهات الرسمية لاعتبار أن القضية الفلسطينية هي اولوية وان كل هذه المشاريع المشبوهة تخدم الاحتلال داعيا .

ودعا الخواجا في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، الى المشاركة الواسعة في الفعاليات التي تنظم رفضاً لما تسمى صفقة القرن، والوقوف صفاً واحداً لإسقاط صفقة القرن وكل المخططات المشبوهة كورشة البحرين التي تهدف من خلال الطرح الاقتصادي الى تصفية القضية الفلسطينية.

واكد منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا أن معركتنا مع الاحتلال هي على الارض، وما تسمى صفقة القرن تهدف الى تهويد المدينة المقدسة وتعزيز الاستيطان، مشدداً أننا اليوم أحوج ما نكون فيه موحدين في كافة ارجاء الوطن في اطار منظمة التحرير.

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قال ممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين السفير احمد الرويضي إن المنظمة تدعم القضية الفلسطينية سياسياً واقتصادياً وتنموياً وفيما يتعلق بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف وحق شعبنا بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وهذه جميعها قرارات ملزمة اتخذت في المؤتمر الاسلامي الأخير الذي عقد في مكة المكرمة نهاية شهر رمضان الماضي.

وأعلن الرويضي لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، بأنه يجري التحضير لعقد ورشة عمل في جنيف تتعلق بالاعتداءات والانتهاكات والتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني بالشراكة مع وزارة الخارجية في الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بالقدس المحتلة أوضح الرويضي بأن المنظمة على اتصال مع الاوقاف الاسلامية والجهات الرسمية في القدس لفضح ممارسات الاحتلال واعتداءاته اليومية في اطار تنفيذه لعملية تطهر عرقي ضد ابناء شعبنا في المدينة المحتلة.

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أعلن عضو الأمانة العامة للأحزاب العربية محمد الجباوي أنهم بصدد عقد اجتماع للأمانة العامة يومي الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع المقبل يسبقه ملتقى تحضيري يوم الاثنين.

وأوضح الجباوي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، بان على راس جدول اعمال اجتماع الأمانة العامة التحضير لمؤتمر بيروت المقرر عقده في السابع من الشهر المقبل لمواجهة ما يسمى بصفقة القرن وكل ما يتعلق بها كمؤتمر البحرين الذي دعت له الادارة الامريكية اضافة الى التأكيد على نصرة فلسطين وتحررها واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة .

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