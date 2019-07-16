اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

الأخبار من إذاعة صوت فلسطين ١٦/٧/٢٠١٩

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أكد وزير العمل د.نصري ابو جيش، أنه سيعقد لقاء مع منظمة العمل العربية في الاردن خلال الاسبوع المقبل لبحث التعاون وإيجاد قوانين عصرية تتعلق بالعمل والعمال ،وسياسة الحد الأدنى للأجور ، مضيفا ان هناك اتصالات مع المنظمة لمتابعة أوضاع العمال الفلسطينيين في لبنان .

وأوضح أبو جيش لإذاعة صوت فلسطين أن الحكومة منذ استلامها عملها ، وضعت قانوني العمل والحد الادنى للاجور وتنظيم العمل النقابي على سلم اولوياتها

وحول موضوع حماية العاملين في المنشات والمؤسسات في فلسطين ، لفت أبو جيش ، إلى أنه تم تطبيق قانون الصحة والسلامة المهنية للعمال واصحاب العمل قبل اسبوعين ، مشيرا إلى أن الرقابة على عمل المنشات والعمال تتم من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة .

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قال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المغتربين في مدينة نابلس اياد عنبتاوي ، إن مؤتمر المغتربين الثاني الذي انطلقت اعماله امس في جامعة النجاح تحت شعار ” عمل مشترك وجذور مستدامة ” يهدف إلى التواصل بين الفلسطينيين بالداخل ، وجميع أماكن تواجدهم بالخارج

وأكد عنبتاوي لإذاعتنا ، أنه سيتم تنظيم جولة في البلدة القديمة ، وإلى الأماكن التاريخية والأثرية في مدينة نابلس اليوم مثل وادي الباذان وسبسطية ، وكذلك جولات لبعض القرى في المدينة ، ومن المتوقع ان تنظم مساء اليوم زيارات لبعض المصانع في المنطقة الصناعية للاطلاع على الصناعة الفلسطينية ، مشيرا إلى أن المؤتمر سيخرج بتوصيات مساء اليوم من خلال الجلسة الختامية.

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قال رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني الوزير حسن منيمنة إنه تم الطلب من وزير العمل اللبناني بذل كافة الجهود لإزالة كافة التعقيدات والعقبات أمام العامل الفلسطيني المقيم في لبنان، مؤكدا على حقه في الحصول على إجازة عمل.

وأشار الوزير منيمنة في حديث لإذاعتنا إلى أن وزير العمل اللبناني تعهد بإزالة هذا العائق إلى جانب حل مشكلة أرباب العمل الفلسطينيين وأصحاب الأعمال الصغيرة وما يترتب عليهم وفق قانون العمل في حال وظّف عامل أو اثنين وضع تأمين في البنك بحوالي 60 الف دولار وهذا بالأمر الصعب عليهم.

وشدد الوزير منيمنة على أن اليات الحصول على العمل يجب أن تكون واضحة وسهلة وصادرة بمرسوم كي لا يمسح للموظف الاداري التلاعب بهذا الامر، موضحا إلى طلبهم بإعطاء مهلة ستة أشهر لإيجاد الحلول لكافة المشاكل.

وأكد رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني حرصه الشديد على ايجاد صيغة موثقة تلغي هذه العقبات وتسهل على العامل الفلسطيني الحصول على إجازة عمل وتعويض نهاية الخدمة، لافتا إلى أن العمل مستمر مع الجهات المسؤولة والمعننين لايجاد حلول لكافة المشاكل، معلنا عن اجتماع مع اللجنة الفلسطينية لتداول كل هذه الامور ومطالبة وزير العمل اللبناني لاحقا بتحقيق هذه الوعود.

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أعلن وزير الزراعة رياض العطاري عن زيارة وفد عراقي من القطاع الخاص والشركات الخاصة العاملة في قطاع الزراعة قريبا إلى فلسطين لتنظيم لقاءات مباشرة مع ممثلين من القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن العراق أبدى الرغبة الشديدة والاستعداد التام للتعاون فيما يتعلق بتسهيل دخول المنتوجات والسلع الوطنية إلى العراق.

وصرّح العطاري في حديث لإذاعتنا بأن هناك عددا من مذكرات التفاهم في كافة المجالات التي ستتدخل حيز التنفيذ في حال توقيعها حسبما أعلن وزراء عراقيين، إلى جانب البحث في عدد من الاليات للتعاون المستدام والتي ستخرج إلى النور في القريب العاجل.

وأشار العطاري إلى حاجة هذه المذكرات الى آلية إدارية لاقرارها من قبل البرلمان العراقي وليس فقط الحكومة وسقف زمني.

وقال وزير الزراعة إن دولة رئيس الوزارء محمد اشتية سيجتمع صباح اليوم بالرئيس العراقي برهم صالح يعقبه لقاء ثاني على مستوى القطاع الخاص.

وتحدث العطاري عن الورشة الكبيرة التي جرى تنظيمها مساء أمس بين رجال الاعمال والشركات الخاصة العراقية بحضور رئيس الوزراء محمد شتية واصفا اياها بالمثمرة والناجحة.

وأوضح وزير الزراعة بأن هذه الزيارة حملت جدول أعمال مكثف وأن الزراعة احتلت مساحة كبيرة نظرا لخصوصية هذا القطاع وتم التباحث في العديد من الجوانب بما فيها التعامل التجاري وما يتعلق بالمنتوجات الزراعية، لافتا إلى الحديث حول الية التعاون في نقل الخبرات بين البلدين الشقيقين في هذا المجال.

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تعقد لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني اليوم اجتماعا في بيروت لاتخاذ التوصيات اللازمة لتقديمها للحكومة اللبنانية لمعالجة اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان…

وقال عضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد في حديث لاذاعتنا ان ممثلي اللجنة من الجانب الفلسطيني سيطالبون الحكومة في توصيات اللجنة تجميد العمل بما يتعلق باعتبار اللاجئين الفلسطينيين كوافدين وتصويب اوضاعهم خاصة فيما يتعلق بحصولهم على رخصة العمل.

واضاف الاحمد انه اجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمتابعة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية الجديدة بحق اصحاب المهن والعمال الفلسطينيين في لبنان.

وشدد الاحمد على ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يجب ان يتمتعوا بخصوصية غير تلك التي يتم التعامل بها مع العمالة الاجنبية.