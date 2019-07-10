اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 10-7-2019

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حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي من الاستخفاف بخطورة المشروع الأمريكي الصهيوني بعد فشل ورشة البحرين، مؤكدا ان الخطر ما زال قائماً ، وأن الإدارة الأمريكية تواصل الضغط على القيادة وتصوّرها على أنها عائق أمام إحداث تطور.

وشدد الصالحي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الأربعاء ، على أهمية الاجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن وكذلك الاجماع الشعبي العربي، داعيا في السياق إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة محاولات تكريس السيطرة الاسرائيلية على منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وأشار الصالحي إلى أنه يجب الانتباه والحذر من حملات التشويه للقيادة والمساعي الهادفة إلى خلق فصل بين الموقف الرسمي والشعبي من صفقة القرن ومحاولات خلق بدائل التي مُنيت بالفشل خاصة في ورشة البحرين.

وأكد عضو تنفيذية المنظمة على أن القيادة لم تخطيء في رفض التعاطي مع صفقة القرن وإنما كان الخطأ في التعويل على الإدارة الأمريكية منذ البداية بإمكانية أن تحدث تقدماً في العملية السلمية.

ودعا الصالحي إلى توسيع دائرة النضال ضد الاحتلال عبر مقاومة شعبية أوسع ووحدة وطنية وتعزيز صمود المواطنين لمواجهة كل المخاطر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية.

وفيما يتعلق بادعاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن أصل الفلسطينيين القدماء يعود إلى جنوبي أوروبا، في حين يعود أصل الفلسطينيين الحاليين إلى شبه الجزيرة العربية، اعتبر الصالحي هذه التصريحات بأنها عنصرية ونوع من الافلاس، مضيفا نحن أبناء هذه الأرض وتاريخنا ليس بحاجة لشهادات من نتنياهو.

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انضم ثلاثة أسرى اليوم للإضراب المفتوح عن الطعام وهم منير زهران والشقيقان أشرف وحسن محمد الزغاري وفي وقت سابق الأسير فادي الحروب، ما يرفع عدد الأسرى الإداريين المضربين إلى تسعة، احتجاجاً على اجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم وعلى رأسها الاعتقال الإداري حسبما أفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه.

وقال عبد ربه لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الأربعاء ، إن مواجهة سياسة الاعتقال الاداري تحتاج إلى خطوات جماعية كاملة وموحدة ومنسقة بين المعتقلين الاداريين، الأمر الذي يخدم قضية الاعتقال الاداري وينعي معاناة الأسرى الاداريين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن الاضرابات الفردية بإنجازاتها تحقق بطولات ذاتية لهذا الأسير أو ذاك.

وأوضح عبد ربه أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري 450 قراراً بتجديد الاعتقال الاداري او أمر جديد، مشيرا إلى أن 60% من الأسرى الاداريين يتم تجديد الاداري لهم.

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يعقد المجلس الثوري لحركة فتح دورته السادسة في العشرين من الشهر الجاري وتستمر لثلاثة ايام بحضور السيد الرئيس محمود عباس حيث سيستهل الجلسة بكلمة يتحدث فيها عن الوضع السياسي خاصة التطورات التي شهدتها المنطقة وصفقة القرن وورشة المنامة…

وقال عضو المجلس الثوري للحركة رائد رضوان في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الأربعاء ، ان كلمة السيد الرئيس ستعبر عن موقف شعبنا تجاه ما حصل من تسريبات ومحاولات امريكية واسرائيلية لزعزعة الامن والاستقرار في الشرق الاوسط… مشيرا الى ان الثوري سيضع رؤية حركة فتح تجاه ما يحدث في المنطقة امام المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

واضاف رضوان ان المجلس سيستمع لتقارير اللجنة المركزية للحركة حول الوضع الحركي والتنظيمي والشأن الوطني وسبل تعزيز المواطن وملف المصالحة واعادة البوصلة الوطنية نحو مواجهة مؤامرات واشنطن.

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قال رئيس لجنة الدفاع وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة حمادة حمادة ان هناك حراكا يجري على مستوى وزارة الخارجية عبر سفراء فلسطين في العالم لنقل مناشدة اهالي الحي والضغط على اسرائيل لوقف هدم مئات الوحدات السكنية بزعم قربها من جدار الفصل العنصري .

واضاف حمادة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الأربعاء ، ان هناك جهودا تبذل مع الممثليات والقنصليات والسفارات لاطلاعهم على ما يجري في هذه المنطقة كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات في المنطقة المهددة ابرزها زيارة من الاتحاد الاوروبي غدا للاطلاع على ما يجري حيث سيتم تسليم الوفد مناشدات من اهالي الحي للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الهدم اضافة الى صلاة الجمعة ستقام في الحي وخيمة اعتصام تعبيرا عن رفض المواطنين لهذا القرار.