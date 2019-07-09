اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 9-7-2019

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يواصل سبعة اسرى في سجون الاحتلال الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الاداري بعد انضمام الاسيرة فداء اخليّل من بلدة بيت امر للأضراب وتعليق الاسير احسان عثمان من بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله اضرابه عقب التوصل الى اتفاق مع ادارة السجون على تثبيت حكمه الاداري وعدم تجديده بعد انتهائه

وقال وكيل هيئة شؤون الاسرى والمعتقلين عبد القادر الخطيب لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، ان الاسير عثمان علق اضرابه عن الطعام بعد ثلاثة وعشرين يوما من الاضراب فيما يواصل الاسير جعفر عز الدين من عرابة بجنين اضرابه لليوم الرابع والعشرين على التوالي والاسير احمد زهران من دير ابو مشعل لليوم السابع عشر والاسير فادي الحروب من دير سامت جنوب الخليل لليوم الثاني عشر على التوالي اضافة للأسير مصطفى الحسنات من مخيم الدهيشة ومحمد ابو عكر من مخيم الدهيشة وحذيفة بدر من ابو ديس لليوم الثامن على التوالي حيث نقلتهم ادارة السجون للعزل الانفرادي في سجن النقب…

وقال الخطيب ان ادارة السجون نقلت عددا من الاسرى المضربين الى المشافي بعد تدهور وضعهم الصحي..

الى ذلك حذر الخطيب من حالة التوتر الذي تشهده سجون الاحتلال بسبب عدم تنفيذ اداراتها للاتفاقات التي تم التوصل اليها في اضراب الاسرى الاخير مشيرا الى ان الاسيرات يهدّدن بالأضراب عن الطعام احتجاجا على تنصّل الاحتلال من تنفيذ تلك الاتفاقات…

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في اطار خطة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال….وبتعليمات من السيد الرئيس محمود عباس… يتوجه وفد وزاري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الى دولة العراق الشقيق الاثنين المقبل المحطة الثانية بعد الاردن بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة .

وقال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، ان الحكومة تسعى الى تفعيل العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خاصة في مجال الصادرات والواردات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والاجراءات الامريكية الاخيرة..

واضاف ملحم ان الموقف العراقي الرافض لصفقة القرن والمشاركة في ورشة البحرين يؤسس لبناء علاقات اقتصادية قوية اضافة للدعم السياسي الذي يفتح الآمال لموقف عربي سياسي موحد تجاه القضية الفلسطينية..

وفي سياق اخر ادان ملحم مخطط الاحتلال هدم 237 منزلا في حي وادي الحمص واستيلاء المستوطنين على منزل في القدس المحتلة مطالبا ملحم المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم شهوة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على مزيد من الاراضي الفلسطينية بطريقة غير مشروعة..

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نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني ما تحدثت عنه وسائل اعلام اسرائيلية ان وفدا من القيادة سيتوجه الى واشنطن في اطار مبادرة تحسين العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والامريكي.

ووصف مجدلاني في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، المحاولات الامريكية بالمناورة غير ذكية وخطوة بائسة وغير موفقة من قبل الفريق الامريكي الصهيوني لاستدراج القيادة الفلسطينية لفخ الانخراط في المشروع السياسي الامريكي دون تراجع واشنطن عن الخطوات التي اتخذتها حول القدس وغيرها من الاجراءات.

واوضح مجدلاني ان هذه التصريحات على لسان فريق الإدارة الامريكية تأتي بعد الفشل الذريع الذي منيت به السياسة الامريكية في مؤتمر المنامة الاقتصادي ليس فقط من جانب النتائج وانما في المسار والمضمون.

وشدد مجدلاني على ان محاولات الايحاء لإمكانية فتح علاقات مع الادارة الامريكية هي غير دقيقة، مؤكدا انه ليس لدينا مانع من اعادة الحوار مع الادارة الامريكية واعادة العلاقات معها لكن على اساس الاعتراف بحل الدولتين والتعاطي معه جديا والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وبالتالي بدء مفاوضات برعاية دولية انطلاقا من قرارات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بمزاعم نتنياهو حول اصول الشعب الفلسطيني من جنوب اوروبا، اعتبر مجدلاني انها تأتي في اطار العنصرية الصهيونية، قائلا ان نتنياهو واليمين الاسرائيلي يمثلون ذروة التطرف والعنصرية والتي تتضح الان بفاشية جديدة تشكلت في المجتمع الاسرائيلي.

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قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري ان حكومة الاحتلال تشن حملة محي الوجود الفلسطيني وعزل بلدة العيسويه عن القدس المحتلة من خلال استمرارها في سياسة الاغلاقات للمداخل التي تؤدي للمدينة المقدسة سواء العيسويه او غيرها وهدم بيوت المقدسيين واستمرار سياسة الاعتقالات وفرض الضرائب .

وحذر الحموري في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، من ان الايام القادمة ستشهد حملات هدم جماعية داعيا المجتمع الدولي والعربي والاسلامي الوقوف وقفة موحدة وكبيرة لحماية القدس والمواطن المقدسي .

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اتهم أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني انحياز الادارة الامريكية بمحاولات حرف كافة اتجاهات القضية الفلسطينية عن مسارها باعتبار ان الاحتلال دولة خيرة ومتحضرة

ووجه الفتياني في السياق رسالة إلى ترامب ان واشنطن اصيبت بالعمى وبان دولة الاحتلال التي تسلب كافة حقوق شعبنا انما تنحاز لقيم الشر والخراب والدمار والسلوك العنصري واللانساني .

وتعقيبا على تصريحات غرينبلات التي اشترط فيها إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن بالعودة للمفاوضات، قال الفتياني في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، إن هذا نتيجة عجز وعقم في السياسة الامركية، مؤكدا بان شعبنا لا يقايض على حقوقه الثابتة وأنها لعبة مكشوفة من الادارة الامريكية، مشيرا إلى أن غرينبلات وفريقه فشلوا في تحقيق ابسط القضايا الرئيسة التي سعت اليها الادرة الأمريكية من خلال فصل المسار السياسي عن الاقتصادي ومحاولة رشوة شعبنا بحفنة اموال.

وطالب الفتياني الادارة الامريكية بالتراجع عن كل القرارت التي ليس من حقها ان تتخذها كأن تتبرع بالقدس لدولة الاحتلال وتحاول شق قضية اللاجئين وان تضغط على كل دول العالم لمنع المساعدات وعليها وقف هذه الحرب المعلنة اقتصاديا وسياسيا على شعبنا.

وشدد الفتياني على أن القضية ليست قضية فتح مكتب لمنظمة التحرير في واشنطن من عدمه وإنما هي قضية موقف ومبدأ واسس لمفاوضات تدفع إلى سلام عادل وشامل.

كما أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح عن زيارة مرتقبة نهاية هذا الأسبوع للوفد الأمني المصري بأفكار جديدة لها علاقة بتنفيذ الجدول الزمني لاتفاق 2017، مؤكدا بأن الجانب المصري لا يزال يبذل كافة الجهود للوصول إلى آلية جديدة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

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بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية والفصائل بمحافظة رام الله والبيرة، ينظم اليوم عند الثانية عشرة ظهرا اعتصام لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الضَّم والتّوسع العنصري.

وأكد منسق القوى الاسلامية والوطنية عصام بكر على أهمية هذا الاعتصام في انفاذ القانون الدولي لهذه الفتوى وتجريم الاحتلال على سياسة الاستيطان التي يمارسها بشكل واسع والتطهير العرقي المخالفة لكافة القوانين الدولية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة الهامة انطوت للتأكيد على وحدة الاراضي الفلسطينية الجغرافية التاريخية في القدس وغزة والضفة.

وقال بكر في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، إن القوى الوطنية والاسلامية ستطالب الامم المتحدة اليوم بالتوقف عند مسؤولياتها لوقف جرائم الاحتلال وتذكيرها بهذا القانون وغيره بما فيها القرار 2334 الذي نص على تجريم الاحتلال وما تقوم به من انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

كما دعا منسق القوى الوطنية والاسلامية، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بما فيها الامم المتحدة بأن تطلع بدورها واعادة الاعتبار لهذا الدور من خلال وقف جرائم الاحتلال اولا وثم محاسبة الاحتلال على جرائمه من خلال عديد القضايا التي رفعت من جرائم حرب ارتكبت بحق أبناء شعبنا.