اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 7-7-2019

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قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام إن تصعيد الاحتلال في القدس المحتلة من هدم وحفريات وسرطان استيطاني يهدف الى تغيير صارخ لوجه مدينة القدس في إطار عملية تطهير عرقي وتغيير لهويتها العربية الاسلامية والمسيحية.

وأضاف صيام في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، أن ما يجري في القدس هو ليس عملية عشوائية وانما مخططات مدروسة وموزعة هنا وهناك وتصاعدت منذ إعلان ترامب بشأن القدس ما يشكل خطرا حقيقيا يتطلب وقفة جادة والعمل على تمكين المقدسيين لمحاربة إجراءات الاحتلال التي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها.

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أعلن منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر عن اطلاق سلسلة من الفعاليات يوم الثلاثاء المقبل إلى جانب عدة لقاءات على مستوى الصليب الاحمر والهيئات الدولية والحقوقية ذات العلاقة لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها في لجم ووقف القمع الاسرائيلي المتواصل داخل سجون الاحتلال ورفضا لسياسة الاعتقال الاداري.

وقال بكر في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، إنه آن الاوان لحراك دولي واسع لوقف هذه السياسة العدوانية و المخالفة لكل القرارات الدولية وقرارات القانون الدولي الانساني.

وأوضح منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة أن برنامج الفعاليات سيتصاعد وسيبدأ من أمام مقرات الصليب الأحمر ومن ثم لمسيرات شعبية كبرى بمراكز المدن ولقاءات مع المفوض السامي لحقوق الانسان والصليب الاحمر الدولي.

واضاف منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر أن المسيرات الشعبية ستنطلق يوم الجمعة المقبل في مناطق التماس مع الاحتلال بدءا من جبل الريسان غرب رام الله و في قريتي بلعين ونعلين وغيرها.

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اتفق الجانبان الفلسطيني والاردني على سلسلة خطوات لمواجهة محاولات واشنطن اسقاط حق العودة واتهام القيادة بالهستيريا لتمسكها بهذا الحق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات امس بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والذي جاء في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين القيادتين تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

كما اكد الجانبان خلال اللقاء على مجموعة من القضايا أبرزها انه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين حلا عادلا وفق القرار 194 وحل قضايا الوضع النهائي كافة والافراج عن الاسرى وأن الحلول الاقتصادية لا يمكن أن تحل إطلاقا مكان الحلول السياسية.

واضاف د.عريقات في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، أن الوزير الأردني أكد من جانبه على موقف بلاده الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق بدعم مدينة القدس واللاجئين وأنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بالحرية الكاملة واستقلال دولة فلسطين وانهاء الاحتلال مشددا على الاهمية الخاصة لهذا اللقاء الذي جاء بعد انعقاد ورشة البحرين وبعد تصريحات كوشنير الأخيرة .

وأضاف د. صائب عريقات أنه تم الاتفاق مع الوزير الأردني على الاتصال مع الاشقاء العرب ليكون هناك موقف موحد في وجه السياسات الأمريكية والإسرائيلية متوقعا أن يدعو كوشنير لعقد ورشة عمل جديدة مبينا أن على الجميع أن يدرك أن هذه الورشات لن تنجح ويجب على الجميع عدم التساوق معها والقول لترامب أنه إذا أراد الحل فإن الأساس هو مبدا الدولتين على حدود عام 67 وإلغاء كافة القرارات التي اتخذها ترامب.

وشدد أمين سر تنفيذية منظمة التحرير د .صائب عريقات على أهمية المواقف الدولية غير المسبوقة خلال الثلاثة أيام الماضية عبر تصريحات خرجت من كل من حضر ورشة المنامة دون استثناء على كل المستويات سواء عرب أو أوروبيين أو غيرهم عبر تأكيدهم أن حضورهم للورشة لا يعني تغييرا في مواقفهم تجاه انهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها .

واعتبر عريقات هذه المواقف رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليفهم أنه إما أن يكون السلام على هذه الأسس أو أن طرح أي مسائل أخرى لن ينجح ولن يكون مقبولا ليس للفلسطينيين فحسب وانما للعالم أجمع .

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قال مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إن الاحتلال يعتزم هدم مئات المنازل السكنية في القدس المحتلة تحديدا في سلوان وصور باهر ووادي ياصول وقلنديا ، مشيرا إلى ان عمليات الهدم تتم تحت مسميات مختلفة إما لربطها مع مناطق أخرى مجاورة ، أو لإقامة حدائق ، وجميعها تأتي في إطار تنفيذ ما سمي ب الحوض المقدس .

وأكد الحموري في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، أن سلطات الاحتلال استغلت غياب الدور العربي والإسلامي خاصة بعد إعلان ترامب الخاص بالقدس ، إضافة إلى انعقاد ورشة البحرين ، وتساوق بعض الدول للتطبيع مع الاحتلال ، متهما الولايات المتحدة بالمشاركة في تهويد مدينة القدس .

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قال رئيس لجنة اعمار البلدة القديمة من الخليل عماد حمدان إن عائلات وأسر البلدة القديمة ومحيطها كمنطقة وادي الحصين وحارة جابر وحارة السلايمة شرقي الحرم الابراهيمي الشريف ومنطقة تل الرميدة وشارع الشهداء تشهد تزايد في اعتداءات وهجمات المستوطنين المسعورة وغير المسبوقة.

وأوضح حمدان لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، بأن جرائم المستوطنين بحق ابناء شعبنا في الخليل تأتي بغطاء وحماية من قوات الاحتلال خاصة في ظل عدم وجود مراقبة دولية بعد انهاء حكومة الاحتلال لمهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت في المدينة.

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بدأت اللجنة الوزارية الفلسطينية الأردنية المشتركة اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمان اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين الفلسطيني د. محمد اشتيه والاردني عمر الرزاز .

وقال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم إن الجانب الفلسطيني يعلق أمالا كثيرة على اجتماعات اللجنة الوزارية الفلسطينية الاردنية المشتركة والهادفة لتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس من أجل بدء الانفكاك التدريجي عن اسرائيل وتعميق العلاقات مع الاشقاء العرب.

وأوضح ملحم لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، أن الهدف من الاجتماعات الثنائية اليوم بين وزراء الصحة والاقتصاد والزراعة والمالية والطاقة والنقل والمواصلات للبلدين هو البحث في تعميق العلاقات وافاق التعاون المشترك وتوقيع اتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضاف ملحم أن هناك الكثير من القضايا المطروحة على جدول الاعمال في البند الاقتصادي من ضمنها تفعيل اتفاقية نقل البضائع التي تم تعطيلها من قبل الاحتلال ورفع الكميات ضمن القوائم السلعية والسماح لزيادة التصدير.

وشدد ملحم على ان هذه اللقاءات وغيرها من شأنها أن تفتح آفاقا لزيادة التعاون وتقليل الاعتماد على الاحتلال بكافة المجالات في الصحة والاقتصاد والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات وتعميق العلاقات مع العرب.

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يناقش مجلس حقوق الأنسان بدورته ال 42 في جنيف غدا البند السابع المعني بحالة حقوق الانسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.

وقال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ابراهيم خريشة ان هناك مداخلات ل40 دولة على الأقل خلال الجلسة، مشيرا الى ان هنالك عدد من الدول الأوروبية والدول الفاعلة الاخرى لا تريد التحدث في هذا البند، معربا عن أمله بأن يكون هنالك تسجيلات جديدة للمشاركة غدا صباحا.

وفيما يتعلق بنشر القائمة السوداء التي تعنى بالشركات التي تعمل بالمستوطنات أوضح خريشة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاحد ، انه تم جمع تواقيع من 78 دولة في هذا الاطار وسيتم صياغة بيان مشترك باسم هذه الدول يوم الأربعاء المقبل لمطالبة المفوض السامي لحقوق الانسان الالتزام بالوفاء بتنفيذ قرارات المجلس خاصة القرار المعني بضرورة اصدار القائمة السوداء، منوها الى ان هناك ضغوطات على المفوض السامي من اسرائيل وتهديدات من الولايات المتحدة بوقف التمويل والمساعدات المالية لمكتب المفوض السامي في جنيف.

وفي الاطار أشار خريشة الى ان ندوة بعنوان “خمسون عاما من الاحتلال والتمييز العنصري من أجل المحاسبة والعدالة” ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في جنيف بالتعاون ما بين فلسطين ومنظمة التعاون الاسلامي وبمشاركة عدد من الخبراء القانونيين وممثل عن مركز عدالة وحفيد نيلسون مانديلا اضافة الى حضور اعلامي ودبلوماسي .

وأوضح خريشة ان هذه الندوة ستناقش لأول مرة في جنيف ما يتعلق بالتمييز العنصري الاسرائيلي ضد ابناء شعبنا، في اشارة الى القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست المتعلقة بشعبنا سواء في القدس والمناطق الفلسطينية الاخرى، مؤكدا انه سيتم مناقشة ما يحدث داخل اسرائيل بالوقت الحالي حول مقتل اليهودي الاثيوبي في اطار ممارسات التمييز العنصري.