اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وفايق جرادة

أخبار صوت فلسطين 1-7-2019

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دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي إلى مواجهة كل اجراءات الاحتلال وبشكل فوري في الأراضي الفلسطينية كافة سيما في القدس المحتلة.

وقال الصالحي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، انه تم التوجه للمؤسسات الدولية بما فيها مجلس الأمن وكذلك التنسيق مع الدول العربية لمواجهة اجراءات الاحتلال اليومية على الأرض، مضيفاً أن المواجهة في القدس هي الأصعب في ظل الانتهاكات اليومية التي تمارس بحق أبناء شعبنا في المدينة المحتلة الامر الذي يستدعي تكثيف نضالنا في وجه الاحتلال .

وشدد الصالحي على أهمية عقد مؤتمر شعبي وذلك عبر التواصل بين مختلف القوى السياسية وفئات شعبنا، وإنهاء الانقسام كأولوية في هذه المرحلة، لمواجهة الوقائع القادمة وصياغة رؤية للمستقبل في ظل مساعي الادارة الأمريكية فرض ما يسمى بصفقة القرن.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أنه في اطار المعطيات الراهنه لا بد من العمل باليات جديدة ترتكز على حشد كافة الطاقات والاستماع لكل أطياف شعبنا والتواصل فيما بينها برعاية من منظمة التحرير ما ينعكس على تعزيز مكانتها في الوقت ذاته.

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اعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي عن انطلاق الخطوات العملية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي.

وقال العسيلي في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، ان الحكومة بدأت بوقف التحويلات الطبية للمشافي الاسرائيلية والتوجه الى الاردن ومصر واطلاق حوار مع المشافي التركية بهذا المجال.

واشار العسيلي الى التوجه للطاقة البديلة للاستغناء تدريجيا عن الكهرباء الاسرائيلية مؤكدا انه جرى الاتفاق مع البنك الدولي لاستغلال اكبر قدر من الارضي لإنتاج الطاقة الشمسية.

من جهة ثانية اكد العسيلي بان الحكومة اتخذت قرارا بالتعامل بالمثل مع المنتجات الاسرائيلية حال تنفيذ قرار منع دخول منتجات الالبان الفلسطينية الى القدس، وانه سيمنع ادخال منتجات اسرائيلية الى السوق الفلسطينية.

ونوه العسيلي الى جهود الحكومة لدعم المنتج الوطني بإعلان الاول من نوفمبر المقبل يوما وطنيا للمنتج الوطني .

وكانت سلطات الاحتلال اصدرت قرارا بمنع ادخال سلع فلسطينية الى القدس بداية من الشهر المقبل.

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بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس وفي اطار التحرك الدبلوماسي والسياسي بدأت وزارة الخارجية بالتنسيق مع المملكة الاردنية الهاشمية بالتحرك للحفاظ على المدينة المقدسة من الاجراءات التهويديه والاستيطانية.

وقال المستشار في وزارة الخارجية د. أحمد الديك ان الوزارة شرعت بالتحرك في عدة مسارات أبرزها منظمة التعاون الاسلامي بهدف حث الدول الاسلامية على الوفاء بالتزاماتها وتنقيذ قرارات القمم الاسلامية الخاصة بالقدس.

وفي السياق ذاته قال الديك ان وزارة الخارجية تتحرك أيضا على مستوى الأمانة العامة للجامعة العربية بهدف تنسيق الجهود في اطار اللجنة العربية المشتركة سواء في نيويورك أو في جنيف لحث الدول العربية على بتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة خاصة المعنية بتعزيز صمود المواطنين المقدسيين.

وأضاف الديك في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ،انه تم بعث رسائل متطابقة الى رئاسة مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرار 2334 لقمع جشع سلطات الاحتلال في التمادي بانتهاكاتها.

وحمل الديك منظمة اليونسكو مسؤولية تقاعسها عن تنفيذ قراراتها خاصة فيما يتعلق بالاستيطان ومحاولات تغيير الواقع في البلدة القديمة بالقدس مشددا على ضرورة تحركها على المستوى الدولي والزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية .

وأشار الديك الى ان بعثة دولة فلسطين في اليونسكو ستجدد طلب دخول وفود من المنظمة لفلسطين للاطلاع عن كثب عما يجري من انتهاكات بحق شعبنا، مبينا انه في حال منعت سلطات الاحتلال هذه البعثة من دخول الاراضي الفلسطينية تقوم هذه البعثة بالتواصل مع كافة الأطراف الفلسطينية المحلية وجمعيات حقوقية وانسانية اسرائيلية لتقوم بدورها برفع تقرير عن افتتاح هذا النفق الاستيطاني لتتحمل الدول مسؤولياتها ازاء هذه الانتهاكات .

ونوه الديك الى ان البعثة الفلسطينية في سويسرا تتحرك مع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف خاصة الحكومة السويسريه بصفتها الراعي لهذه الاتفاقيات لمطالبتها بضرورة عقد اجتماع عاجل لتدارس التطورات الخطيرة في المسجد المبارك.

وحول الدعوى التي تم رفعها ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية أكد الديك ان الوزارة ستقوم بتزويد المحكمة بكافة التصريحات والمواقف المعادية لشعبنا من أفراد الادارة الأمريكية خاصة جرينبلات وفريدمان بهدف مقاضاتهم.

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قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة ان محكمتي الاستئناف والعليا الاسرائيليتين رفضتا طلبا قدم لإنهاء الاعتقال الاداري لسبعة أسرى مضربين عن الطعام.

وأوضح سعادة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، بأن هنالك فعاليات تنظم في عدد من المحافظات وأمام مقرات الصليب الأحمر ردا على قرار الرفض واطلاق رسائل الى كافة المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء اعتقالهم الاداري وإنهاء ملف الاعتقال الاداري بحد ذاته.

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أكدت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد دعمها قرار عائلة الشهيد محمد سمير عبيد رفض تسلم جثمانه بشروط يفرضها الاحتلال

وأوضحت حماد لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، أنه باحتجاز جثمان الشهيد محمد عبيد يصبح عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال منذ العام 2015 وحتى اليوم 45 شهيداً.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت يوم الخميس الماضي الأسير المحرّر عبيد (20 عاما) بدم بارد بعد أن استهدفته برصاصة في القلب من مسافة قريبة خلال مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية في بلدة العيسوية.

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قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة ان محكمتي الاستئناف والعليا الاسرائيليتين رفضتا طلبا قدم لإنهاء الاعتقال الاداري لسبعة أسرى مضربين عن الطعام.

وأوضح سعادة لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، بأن هنالك فعاليات تنظم في عدد من المحافظات وأمام مقرات الصليب الأحمر ردا على قرار الرفض واطلاق رسائل الى كافة المؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء اعتقالهم الاداري وإنهاء ملف الاعتقال الاداري بحد ذاته.

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أكدت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد على دعم الحملة لقرار عائلة الشهيد محمد سمير عبيد رفض تسلم جثمانه بشروط يفرضها الاحتلال.

وأوضحت حماد لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاثنين ، أنه باحتجاز جثمان الشهيد محمد عبيد يصبح عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال منذ العام 2015 وحتى اليوم 45 شهيداً.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت يوم الخميس الماضي الأسير المحرّر عبيد (20 عاما) بدم بارد بعد أن استهدفته برصاصة في القلب من مسافة قريبة خلال مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية في بلدة العيسويه.

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