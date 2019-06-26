اخبار فلسطين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اخبار صوت فلسطين 26-6-2019

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اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب فدا جمال نصر المسيرات الرافضة لصفقة القرن وورشة البحرين تشكل اساساً لبدء مرحلة سياسية جديدة عبر انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة واعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني لمواجهة كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية .

وشدد نصر في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، على اهمية التقاط هذه الفرصة للبدء في حوار جدي شامل لإنهاء الانقسام وتصعيد النضال في مواجهة محاولات تصفية قضيتنا واستثمار الوضع الشعبي العربي الرافض لهذه المشاريع والدور الاوروبي واللاتيني الذي يشكل دعما اساسيا لنا للتحرك على ارض فلسطين .

ودعا نصر الى التقاط فرصة التلاحم الشعبي والوطني على الارض للبدء في حوار جدي لإنهاء الانقسام معتبرا انه من غير المعقول ان نقود عملية كفاحية ضد مشروع كبير ونحن متفرقين.

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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف إن الغياب الفلسطيني عن ورشة المنامة جعلها تولد ميتة، مضيفاً أن محاولات تغيير اسم صفقة القرن إلى فرصة القرن من قبل كوشنير لن تنجح في تحقيق السلام عبر الاقتصاد ولن يكون هناك اقتصاد مستدام في ظل الاحتلال.

وشدد أبو يوسف في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، على أن الموقف الفلسطيني ثابت وموحد في رؤيته للحل الذي يجب أن يستند لإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

واعتبر أبو يوسف أن ما يحدث هو حرب معلنة ضد شعبنا بدءاً من اعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها، ومحاولات إنهاء وكالة الأونروا لشطب قضية اللاجئين واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن واعطاء الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في عدوانه.

وأكد أبو يوسف أن الفعاليات الشعبية الرافضة لورشة المنامة تثبت أننا موحدون في مواجهة المشاريع والمؤامرات التصفوية لقضيتنا الوطنية، معلناً أن برنامجا شاملا للفعاليات سيكون خلال الأيام القادمة وفي مناطق التماس مع الاحتلال.

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قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض ان ورشة المنامة اظهرت صحة الموقف الفلسطيني الرافض للتعامل مع فريق ترمب واظهر الارتباط الوثيق بين ادارة ترمب والصهيونية ودولة الاحتلال.

واضاف العوض لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، ان الولايات المتحدة تريد استبدال الشرعية الدولية عبر البوابة الاقتصادية مؤكد ان ورشة البحرين اظهرت هشاشتها منذ البداية بمقاطعة الجانب الفلسطيني ورفض عدد كبير من دول العام حضورها لاسيما دول ذات وزن في الساحة الدولية مثل فرنسا وروسيا والصين.

ودعا العوض حركة حماس الى التعاطي مع الجهود المصرية للمصالحة والاعتراف بوحدة التمثيل الفلسطيني وحكومة واحدة للضفة وغزة لمواجهة كل الاخطار التي تحيط بقضيتنا الوطنية.

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شدد مستشار السيد الرئيس للشؤون الخارجية نبيل شعث على اهمية الموقف العراقي الداعم لشعبنا وقضيتنا في مواجهة محاولات تصفيتها من قبل اسرائيل والولايات المتحدة

وقال شعث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية صباح اليوم الاربعاء ، الذي سيسلم اليوم رسالة من السيد الرئيس لرئيس الوزراء العراقي ان العراق رفض المشاركة بورشة البحرين وكل احزابه وقواه وكافة اطيافه السياسية موحد في رفض صفقة القرن ويقف بجانب فلسطين ويدعمها بكل الادوات والاشكال.

واضاف شعث انه سيتوجه الى المانيا لحضور مؤتمر هام ولقاء عدد من المسؤولين الالمان والتباحث في قرار البرلمان الالماني اعتبار حركة بي دي اس معادية للسامية مشيرا ان عددا من المسؤولين الالمان اكدوا ان القرار غير ملزم ويعبر عن راي بعض النواب .

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